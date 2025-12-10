Sahipsizler yeni bölüm fragmanı | 42. bölümde neler olacak?

Haberler

Altı kardeşin dayanışma hikayesini anlatan Sahipsizler, izleyicileri derinden etkileyen bir aile dramı olarak öne çıkıyor. Mardin’den İstanbul’a uzanan bu yolculukta, geçmişin gölgeleri ve karanlık sırlar kardeşlerin hayatını altüst ediyor. 42. bölüm fragmanı ise merakla bekleniyor. Duygusal anlara tanık olmak isteyenler için Sahipsizler yeni bölüm fragmanı haberimizde...

Giriş Tarihi: 19.11.2025 13:49

Altı kardeşin bir gecede paramparça olan hayatlarının ardından, onları koruması gereken yetişkinlerin bile karanlık hesaplarına kurban gittiği, entrika ve sırlarla örülü bir hikayeyi merkezine alan Sahipsizler, reyting listelerinde ilk sırada oturmaya devam ediyor. Mardin'deki trajedinin ardından İstanbul'a savrulan kardeşler, hem geçmişlerinin gölgesinden kaçmaya hem de kendilerini ayırmak isteyen görünmez bir elin oyunlarını bozmaya çalışıyor. Sevilen dizinin 42. bölüm fragmanını ve detayları sizler için derledik.

Vahap Ağa'nın vurulmasıyla Devran büyük bir yıkım yaşar. Bu kaosu fırsat bilen Aras ise Hazar Demirci olarak sahalara geri döner. Aşiretin sermayesini çalan Aras, ağalara gönderdiği mesajla aşiretin desteğini kendine çekmek ister.

Öte yandan Uzunkaya çiftliğine dönen çocuklar, hafıza kaybı yaşayan anneleri Bala'nın kendilerini reddetmesiyle yıkılır. Bala'nın geçmişi hatırlaması için çiftlikten ayrılmamakta kararlı olan çocuklar çabalarını sürdürür. Annesini görünce fenalık geçiren Zeliha ise hamile olabileceğinden şüphelenerek test yaptırmaya karar verir.

Vahap'ın vurulduğunu öğrenen Azize, kocasının yanında durarak aşiretin bu zorlu günlerinde ona destek olur. Devran ise babasının intikamını almak ve aşiretin başına geçmek için harekete geçerek Hazar'ın maskesini düşürmeye çalışacaktır.

