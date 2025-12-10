Haberler

Haberler Haberleri

Kuruluş Orhan 7. bölüm | atv Kuruluş Orhan yeni bölüm izle

Kuruluş Orhan 7. bölüm | atv Kuruluş Orhan yeni bölüm izle

ATV'nin sevilen dizisi Kuruluş Orhan, 10 Aralık Çarşamba akşamı 7. bölümüyle izleyicileriyle buluşuyor. Başrollerinde Mert Yazıcıoğlu ve Mahassine Merabet'in yer aldığı bu tarihî yapım, her yeni bölümüyle izleyicileri ekran başına çekmeye devam ediyor. Bu bölümde İmparator’a yapılan alçakça saldırının ardından Orhan Bey ve Flavius aynı cephede çarpışıyor. Hector, Fatma Hatun için hazırladığı hain planını devreye sokarken Flavius, Fatma Hatun'u kurtarmak için kimliğini açığa çıkaracak mı? Detaylar ve Kuruluş Orhan 6. bölüm canlı izleme linki haberimizde...

A Spor

Giriş Tarihi: 26.11.2025 07:22

Paylaş





ABONE OL

Kuruluş Orhan, heyecan dolu yeni bölümüyle 10 Aralık Çarşamba akşamı atv ekranlarında izleyicilerini bekliyor. Bozdağ Film imzalı dizinin yönetmen koltuğunda Bülent İşbilen oturuyor. İlk bölümünden itibaren milyonları ekran başına kilitleyen dizinin yeni bölümünü kaçırmak istemeyenler için Kuruluş Orhan 7. bölüm konusu, özeti ve fotoğrafları ile canlı izleme linkini derledik. İşte detaylar...

KURULUŞ ORHAN 7. bölüm izle

KURULUŞ ORHAN tüm bölümler için tıklayın

Kuruluş Orhan 7. bölüm

KURULUŞ ORHAN 7. BÖLÜM KONUSU

Hristiyanlığın karanlık tarikatı Kutsal Mabed Şövalyeleri, Anadolu'yu kana bulamak ve yeni bir Haçlı Seferi başlatmak için uçlara gelmiştir. Bizans İmparatoru'na alçakça saldıran Kutsal Mabed Şövalyelerinin hedefinde Orhan Bey ve ailesi vardır. Kutsal Mabed Şövalyelerinin acımasız lideri Hector, Orhan Bey'in en yakınlarından birinin ele geçirilmesini ister. Bu hain planın ilk adımı ise Fatma Hatun üzerinden atılacaktır.

Kuruluş Orhan yeni bölüm

Orhan Bey ve Flavius Aynı Cephede!

İmparator'a yapılan alçakça saldırının ardından Orhan Bey ve Flavius, Kutsal Mabed Şövalyelerini bulup hesap sormak için güçlerini birleştirir. Ancak bu iş birliği, ezeli düşmanlığı gölgeleyemeyecektir. Orhan Bey, Kutsal Mabed Şövalyelerinin izini sürmek için nasıl bir plan yapacaktır?

Kuruluş Orhan son bölüm izle

Dafne Kayı Obası'nda!

İmparator saldırısından kurtulan Dafne, Kayı Obası'nda misafir edilir. Fakat onun gelişiyle obada soğuk rüzgarlar eser. Dafne'nin varlığı, Nilüfer ve Malhun Hatunlar arasında yeni bir çatışmanın kapısını mı aralayacaktır? Melek yüzlü tehlike Dafne'nin asıl amacı, İmparator'u ölü ya da diri bulmaktır. Peki Dafne emeline ulaşabilecek midir?

Flavius ve Fatma Arasında Yeni Bir Sınav

Flavius, Akçora olarak yeniden Fatma Hatun'un karşısına çıkar. Fatma'ya, Yiğit'le evlenip evlenmeyeceğini sorar. Fatma ne cevap verecektir? Ezeli düşmanlığın ortasında filizlenen bu imkansız aşk, Fatma ve Flavius'u nereye sürükleyecektir?

Kuruluş Orhan son bölüm tek parça

Halime ve Dursun Arasında Alevlenen Kıvılcım

Obada Halime'nin talibiyle Dursun arasında çıkan mesele büyür; Dursun kafesli çadıra atılır. Aldığı ceza, Halime ve Dursun arasındaki adı konulmamış duyguları daha da alevlendirecek midir? Malhun Hatun'un dikkatini üzerine çeken Halime, bu evlilik meselesinden sıyrılabilecek midir?

atv Kuruluş Orhan izle

Orhan Bey'den Kutsal Mabed Şövalyelerine Karşı Yeni Hamle

İmparator'a yapılan saldırının ardından Kutsal Mabed Şövalyeleri dur durak bilmez; bu kez hedefleri Armodies'tir. Orhan Bey, Türk topraklarına tasallut eden bu acımasız örgüte karşı nasıl bir hamle yapacaktır? Ve bu hamle hangi yeni felaketlerin kapısını aralayacaktır?

Kuruluş Orhan yeni bölüm konusu

Hector'un Tehlikeli Planı

Kutsal Mabed şövalyeleri, Orhan'a zarar vermek için yeni bir plan kurar. Hector, şövalyelere emri verir: Orhan'ın en yakınlarından biri ele geçirilecektir. Bu hain planın ilk adımı Fatma üzerinden atılacaktır. Fakat Flavius'un bundan haberi yoktur. Flavius, Fatma Hatun'u kurtarmak uğruna kimliğini açığa çıkaracak mıdır?

KURULUŞ ORHAN 7. bölüm TIKLA-İZLE

KURULUŞ ORHAN tüm bölümler izle

ASpor CANLI YAYIN