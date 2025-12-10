Gram altın ne kadar? 10 Aralık altın fiyatları düştü mü? Anlık altın

Haberler

Gram altın ne kadar, kaç TL? 10 Aralık Çarşamba günü piyasalarda son durum ne? Son günlerde küresel faiz, dolar kuru ve uluslararası sermaye hareketlerindeki değişiklikler, ons altındaki dalgalanmaların TL’ye yansımasını etkiliyor. Peki, Gram altın ne kadar? Çeyrek altın fiyatı düştü mü? İşte 10 Aralık Çarşamba altın fiyatları hakkında detaylar...

Giriş Tarihi: 08.12.2025 06:42

CANLI ALTIN FİYATLARI | Ekonomik gelişmeler altın fiyatlarını etkilemeye devam ederken, yatırımcılar güncel rakamları anbean takip ediyor. Peki, çeyrek altın bugün kaç TL oldu? Gram altın fiyatları ne durumda? 10 Aralık 2025 Çarşamba gününe ait gram, çeyrek, yarım ve ons altın satış fiyatları belli oldu. İşte altın yatırımcılarının beklediği tablo…

10 ARALIK CANLI DÖVİZ KURU - BUGÜN DOLAR NE KADAR?

◼ABD Doları: 42,58 (Alış) - 42,59 (Satış)

◼EURO: 49,51 (Alış) - 49,56 (Satış)

◼STERLİN: 56,52 (Alış) - 56,81 (Satış)

Bugün gram, çeyrek, yarım altın ne kadar? (10 Aralık)

FED FAİZ KARARI

ABD Merkez Bankası'nın (Fed) faiz indirimi beklentilerinin güçlü şekilde devam etmesine karşın, Fed Başkanı Jerome Powell'ın olası "şahin" tondaki açıklamalarının varlık fiyatları üzerinde etkili olabileceği öngörülüyor.

Analistler, para piyasalarında Fed'in 25 baz puanlık faiz indirimine gitme ihtimalinin yaklaşık yüzde 87 düzeyinde fiyatlandığını belirtiyor.

Jeopolitik gelişmeler de piyasalarda yön belirleyici olmaya devam ederken, ABD Başkanı Donald Trump'ın, Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy'nin Rusya-Ukrayna Savaşı'nı sona erdirmeyi amaçlayan barış planına yeterli önemi vermediği yönündeki açıklamaları yatırımcıların temkinli duruşunu güçlendiriyor.

ABD'de yayımlanan kritik ekonomik veriler ise Fed'in çarşamba günü faiz indirimi açıklama ihtimalini artırdı. Eylülde tüketici harcamalarının ılımlı bir artış göstermesine rağmen, üçüncü çeyrek verileri ekonomik aktivitede yavaşlama sinyalleri verdi. Ayrıca özel sektör istihdamı, son iki buçuk yılın en sert düşüşünü kaydederek dikkat çekti.

KAPALI ÇARŞI ALTIN FİYATLARI (10 ARALIK)

▶Gram Altın Alış: 5.772,79₺

▶Gram Altın Satış: 5.773,56₺

▶Çeyrek Altın Alış: 9.469,00₺

▶Çeyrek Altın Satış:9.542,00₺

▶Yarım Altın Alış: 18.938,00₺

▶Yarım Altın Satış: 19.085,00₺

▶Tam Altın Alış: 37.760,00₺

▶Tam Altın Satış: 38.018,00₺

▶Ata Altın Alış: 38.777,00₺

▶Ata Altın Satış: 39.027,00₺

▶22 Ayar Bilezik Alış: 5.284,40₺

▶22 Ayar Bilezik Satış: 5.524,93₺

▶Gümüş Alış: 83,83₺

▶Gümüş Satış: 83,90₺

NOT: Altın ve döviz kurunda son bilgiler 10 Aralık Çarşamba günü saat 06.22 itibarıyla alınmıştır.