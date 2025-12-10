Haberler

Eşref Rüya 26. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Yeni bölümde neler olacak?

Eşref Rüya dizisinin 26. bölümü, seyirciler tarafından merakla bekleniyor. Nisan’ın casus olmadığı bilgisini alan Eşref'in ona hediye ettiği kolye, Nisan'ı paniğe sürükleyecek. Nisan'ı takip ettirmeye devam eden Eşref, hangi gerçekle yüzleşecek? Tüm bu soruların yanıtları, 26. bölüm fragmanında ortaya çıkacak. İşte Eşref Rüya yeni bölüm fragmanı...

Giriş Tarihi: 26.11.2025 09:14

Eşref Rüya'nın yeni bölüm fragmanı, dizi severler tarafından en çok araştırılan konular arasında yerini aldı. Milyonlarca izleyiciyi her Çarşamba ekran başına kilitleyen Eşref Rüya'nın son bölümünde nefesler tutuldu. Nisan'ın casus olduğundan şüphelenerek onu takip ettiren Eşref'in şüpheleri, Fulya'nın ölümüyle iyice derinleşir. Nisan, casus olmadığını kanıtlayabilecek mi? İşte Eşref Rüya 26. bölüm fragmanı...

Eşref Rüya yeni bölüm izle

EŞREF RÜYA GEÇEN BÖLÜMDE NELER OLDU?

Eşref'in hediye ettiği kolye, Nisan'da büyük bir paniğe yol açar. Eşref, Nisan'ın muhbir olmadığı bilgisini alsa da şüphelenmeye devam eder ve Nisan'ı takip etmeyi sürdürür. Nisan, Eşref'le aralarına giren bu ölümcül şüpheyi gidermenin yollarını ararken kendisini çok daha büyük bir tehlikenin içinde bulur.

Eşref Rüya son bölüm

Harun'a saldırdığı için cezaevine gönderilen Faruk, ekibi yepyeni bir zorluğa sokar. Tüm bunların üzerine Eşref, hem Faruk'u korumak hem de sokakları temizlemek için Kadir'in operasyonuna yıkıcı bir hamle yapmaya hazırlanır.

EŞREF RÜYA OYUNCU KADROSU

Çağatay Ulusoy- Eşref Tek

Demet Özdemir-Nisan Akyol

Büşra Develi-Çiğdem Serim

Necip Memili-Gürdal Bozok

Tolga Tekin-Müslüm Çermik

Ahmet Rıfat Şungar-Faruk Sezeri

Görkem Sevindik-Kadir Yanık

Umut Karadağ-Serdar Günsur

Ceren Benderlioğlu-Irmak Bozok

Ebrar Karabakan-Afra Akyol

Şener Savaş-Sadık Güleryüz

Aşkın Şenol-Cemil Hacıbegoviç

Ahmet Yıldırım-Sungur Bilava