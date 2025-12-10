Eşref Rüya 26. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Yeni bölümde neler olacak?
Eşref Rüya dizisinin 26. bölümü, seyirciler tarafından merakla bekleniyor. Nisan’ın casus olmadığı bilgisini alan Eşref'in ona hediye ettiği kolye, Nisan'ı paniğe sürükleyecek. Nisan'ı takip ettirmeye devam eden Eşref, hangi gerçekle yüzleşecek? Tüm bu soruların yanıtları, 26. bölüm fragmanında ortaya çıkacak. İşte Eşref Rüya yeni bölüm fragmanı...
Eşref Rüya'nın yeni bölüm fragmanı, dizi severler tarafından en çok araştırılan konular arasında yerini aldı. Milyonlarca izleyiciyi her Çarşamba ekran başına kilitleyen Eşref Rüya'nın son bölümünde nefesler tutuldu. Nisan'ın casus olduğundan şüphelenerek onu takip ettiren Eşref'in şüpheleri, Fulya'nın ölümüyle iyice derinleşir. Nisan, casus olmadığını kanıtlayabilecek mi? İşte Eşref Rüya 26. bölüm fragmanı...
Eşref Rüya 26. bölüm fragmanı için TIKLAYIN
Eşref Rüya tüm bölümler için TIKLAYIN
EŞREF RÜYA GEÇEN BÖLÜMDE NELER OLDU?
Eşref'in hediye ettiği kolye, Nisan'da büyük bir paniğe yol açar. Eşref, Nisan'ın muhbir olmadığı bilgisini alsa da şüphelenmeye devam eder ve Nisan'ı takip etmeyi sürdürür. Nisan, Eşref'le aralarına giren bu ölümcül şüpheyi gidermenin yollarını ararken kendisini çok daha büyük bir tehlikenin içinde bulur.
Harun'a saldırdığı için cezaevine gönderilen Faruk, ekibi yepyeni bir zorluğa sokar. Tüm bunların üzerine Eşref, hem Faruk'u korumak hem de sokakları temizlemek için Kadir'in operasyonuna yıkıcı bir hamle yapmaya hazırlanır.
Eşref Rüya 26. bölüm fragmanı için TIKLAYIN
Eşref Rüya tüm bölümler için TIKLAYIN
EŞREF RÜYA OYUNCU KADROSU
- Çağatay Ulusoy- Eşref Tek
- Demet Özdemir-Nisan Akyol
- Büşra Develi-Çiğdem Serim
- Necip Memili-Gürdal Bozok
- Tolga Tekin-Müslüm Çermik
- Ahmet Rıfat Şungar-Faruk Sezeri
- Görkem Sevindik-Kadir Yanık
- Umut Karadağ-Serdar Günsur
- Ceren Benderlioğlu-Irmak Bozok
- Ebrar Karabakan-Afra Akyol
- Şener Savaş-Sadık Güleryüz
- Aşkın Şenol-Cemil Hacıbegoviç
- Ahmet Yıldırım-Sungur Bilava