Rüya Gibi 2. bölüm izle | Rüya Gibi 2. bölümde neler olacak? SHOW TV İZLE

Show TV ekranlarının iddialı yeni dizisi Rüya Gibi, 2. bölümüyle izleyici karşısına çıktı. İstanbul’un kenar mahallesinde kuaförlük yaparak hayatını sürdüren Aydan, kendisini yıllardır aldatan kocası Tarık'tan yediği yeni darbeyle hayatının kontrolünü ele alıyor. Lüks kuaför salonunu işletme kararı alan Aydan için bu yeni başlangıç, göründüğü gibi, 'rüya gibi' olmayacak. Tarık'ın gölgesi Aydan'ın yeni hayatına nasıl düşecek? İşte Rüya Gibi 2. bölüm detayları...

Giriş Tarihi: 02.12.2025 11:05

Show TV'nin yeni dizisi Rüya Gibi, Salı akşamlarını şenlendirmeye devam ediyor. Yapımını TMC Film'in, yapımcılığını Erol Avcı'nın üstlendiği Rüya Gibi, İstanbul'un kenar mahallesinde kuaförlük yaparken, gizemli iş insanı Emir'le yolu kesişen Aydan'ın, lüks bir güzellik merkezinin patroniçesine dönüşmesini konu alıyor. Başrollerinde tanıdık yüzlerin yer aldığı komedi dizisinde karakterlerin dikkat çeken dönüşümü ile izleyici ekrana kilitlendi. İşte Rüya Gibi 2. bölüm bilgileri...

RÜYA GİBİ 2. BÖLÜM KONUSU

Emir'in eksik parasını tamamlamak için harekete geçen Aydan, Tarık'tan beklenmedik bir darbe daha alır. Artık Aydan için Çido ile birlikte lüks kuaför salonunu işletip borçlarını ödemek dışında seçenek yoktur.

Eski dostu Fiko ve Zeynep'in de desteğiyle kuaför büyük bir coşkuyla açılır. Görüntüde işler iyi gitmektedir ancak bu ışıltılı başlangıcın bodrum katında karanlık bir sır yatmaktadır. Aydan bir an önce borcunu ödeyip gitme derdindedir fakat çalışkanlığı ve Çido'yu polise karşı korumasından etkilenen Emir'in, Aydan için çok daha büyük planları vardır.

RÜYA GİBİ KONUSU

Rüya Gibi, İstanbul'un kenar mahallesinde kuaförlük yaparken, gizemli iş insanı Emir'le yolu kesişen Aydan'ın, lüks bir güzellik merkezinin patroniçesine dönüşmesini konu alır. Seda Bakan, Ahsen Eroğlu ve Şebnem Bozoklu'nun canlandırdığı Aydan, Çido ve Fiko'nun dostluklarından güç alarak çıkacakları yolculukta, tehlike dolu yükselişleri izleyenleri ekrana bağlayacak.

RÜYA GİBİ OYUNCU KADROSU

Seda Bakan (Aydan)

Uğur Güneş (Emir)

Ahsen Eroğlu (Çiğdem)

Emre Bey (Efe)

Şebnem Bozoklu (Fiko)

Devrim Yakut (Hayriye)

Celil Nalçakan (Tarık)

