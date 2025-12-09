Haberler

Mehmed Fetihler Sultanı 61. son bölüm kesintisiz izle | TRT 1 Mehmed: Fetihler Sultanı bilgileri

Mehmed Fetihler Sultanı 61. son bölüm kesintisiz izle | TRT 1 Mehmed: Fetihler Sultanı bilgileri

TRT 1’in büyük ilgi gören dizisi için izleyiciler “Mehmed Fetihler Sultanı 61. bölüm izle” aramalarına yöneldi. 9 Aralık Salı yayınlanacak yeni bölümde surların ardında kader anları yaşanıyor. Yeniçerilerin gedikten şehre ilerleyişi ve Eren’in üç hilalli sancağı diktiği an, 61. bölümü izlemeyi heyecanla bekleten sahneler arasında yer alıyor.

MEHMED: FETİHLER SULTANI 61. BÖLÜM İZLE | Mehmed: Fetihler Sultanı son bölüm, 9 Aralık Salı akşamı TRT 1 ekranlarına geliyor. Dizinin 61. bölümünde Pontus'ta gerilim en üst seviyeye çıkıyor. Draven'ın kurduğu tuzak Akıncıları zor durumda bırakırken, Mehmed içeride bir hain olduğunu fark eder ve rotasını Vlad Tepeş'e çevirir. Bu sırada Yorgo'nun gizli planı Draven tarafından sezilir ve megadük ölümcül bir saldırıya uğrar. Surların kapıları açılacak mı sorusu yanıtsız kalırken Mehmed kararını verir: Şahi topları ateşlenir ve ordular ilerler. Eren'in üç hilalli sancağı burçlara diktiği sahne nefes keserken, gölgelerde bekleyen Vlad'ın tehdit dolu sözleri yeni bölümde tansiyonu iyice yükseltir. Mehmed Fetihler Sultanı 61. bölüm izleme bağlantısı, dizi takipçileri tarafından yoğun ilgi görüyor. Peki, Mehmed: Fetihler Sultanı eni bölüm nasıl izlenir? TRT 1 Fetihler Sultanı yeni bölüm izle...

MEHMED: FETİHLER SULTANI 61. BÖLÜM ÖZETİ

Pontus surlarının çöktüğü noktadan içeri sızan Akıncılar, Draven'ın kurduğu kanlı tuzağa karşı kahramanca direnmeye çalışır. Bu haber Mehmed'e ulaştığında, yaşananların askerî bir hatadan değil, içlerindeki hainin hamlesinden kaynaklandığını anlar. Akıncı Mustafa'nın Pontus'tan getirdiği malumatlarla Mehmed şüphesini Vlad Tepeş'e yöneltir. Vlad'ın zihnini karartan "Vlaciu" fısıltıları ise Bayezid'i bile tedirgin eder.

Bu sırada Pontus'un megadükü Yorgo, Mehmed'e gizli bir vaatte bulunur: "Bir gün içinde kapıyı açacağım ve İmparator'u teslim edeceğim."

Ancak Draven, Yorgo'nun niyetini sezer ve onu adım adım takip eder. Yorgo ağır bir saldırıya uğrar; kapıyı açıp açamadığı ise bilinmezliğe gömülür. Vaat edilen saat geldiğinde karargâhta herkes gözünü sur kapılarına diker. Ne bir işaret vardır ne de Yorgo'dan bir haber…Kapılar açılacak mı, yoksa Yorgo çoktan susturuldu mu?

Bu belirsizliğin içinde Mehmed kararını verir. Şahi topları Notia surlarına ateş açar; her gürleyişte taşlar yerinden sökülür. Açılan gedikten Yeniçeriler, lağımcılar ve akıncılar hızla şehrin içine ilerler.

Tam o anda Eren'in rüyasında Ulubatlı Hasan'dan aldığı emanet gerçeğe dönüşür. Yaralı halde burçlara tırmanır ve ok yağmurunun altında üç hilalli sancağı diker. Sancağın dalgalanmasıyla şehir susar; Pontus'un kaderi kesinleşir.

Ancak gölgelerde başka bir hesap vardır. Mehmed'le son konuşmasının ardından karargâhtan ayrılan Vlad Tepeş, karanlığın içinde fısıldar: "Mehmed içindeki Fatih'i öldüremedi… Bunu onun yerine ben yapacağım."

MEHMED FETİHLER SULTANI 60. BÖLÜMDE NELER OLDU?

Sultan Mehmed, Pontus kuşatması tüm şiddetiyle sürerken hem surların ardındaki düşmanla hem de ordunun içindeki hain ihtimalinin üzerine kararlılıkla gider. Bu mesele, Vlad Tepeş başta olmak üzere pek çok ismin sorguya çekildiği sert yüzleşmeleri beraberinde getirir; geçmişte gömülü kalmış hesaplar yeniden açılır.

Cephede ise Osmanlı birlikleri, Draven'in hazırladığı ölümcül tuzaklarla ve Komnenos'un beklenmedik hamleleriyle karşı karşıyadır. Hem akıncılar hem paşalar, Pontus'un sarp coğrafyasında ağır kayıpların eşiğine gelir. Her adımda tehlike büyür, verilen kararların bedeli ağırlaşır.

Bu süreçte bazı kapılar gizli anlaşmalara, bazıları ise ihanet ihtimaline açılır. Şehzade Bayezid, Bali Bey ve akıncılar kendi cephelerinde ölüm kalım mücadelesi verirken, Sultan Mehmed'in vereceği bir karar hem şehrin hem de ordunun kaderini değiştirecektir.

Yeni günün ilk ışıklarıyla birlikte Pontus surlarında hareketlilik başlar. Kapılardan biri beklenmedik birinin hamlesiyle açılır; meydan ise hem Osmanlı askerinin cesaretinin hem de düşmanın son kozlarının ortaya çıktığı bir savaş alanına döner.

