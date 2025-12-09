Haberler

Haberler Haberleri

Gözleri Karadeniz izle | atv canlı izle-Gözleri Karadeniz 15. bölüm

Gözleri Karadeniz izle | atv canlı izle-Gözleri Karadeniz 15. bölüm

Gözleri Karadeniz'de fırtına dinmiyor. Azil ve Güneş'in sırlarla örülü, tutkulu aşkı, yaşadıkları büyük ihanetle darmadağın olurken, ilişkilerini yeniden inşa etme mücadelesi veriyor. Ancak bu zorlu yolda, Azil'in hayatını doğrudan hedef alan karanlık ve yeni bir tehlike beliriyor. Azil bu tehditten kurtulabilecek mi? Gözleri Karadeniz'in nefes kesen 15. bölümü, tüm bu soruların cevabını vermek için 9 Aralık Salı saat 20.00'de atv ekranlarına geldi. İşte detaylar...

A Spor

Giriş Tarihi: 25.11.2025 10:07

Paylaş





ABONE OL

Başrollerini Halit Özgür Sarı, Özge Yağız, Mehmet Özgür ve Mustafa Açılan'ın paylaştığı atv ekranlarının sevilen dizisi Gözleri Karadeniz, 7 Aralık Salı akşamı yeni bölümüyle ekrana geldi. Güneş ile Azil ilişkilerindeki büyük yarayı onarmaya çalışırken Azil'e kurulan pusu işleri yeniden karmaşık hale getirir. Pusunun gizemli biri tarafından bozulmasıyla tehlike şimdilik atlatılırken Azil'in yeni düşmanının kim olduğu sorusu ise gizemini koruyor. İşte Gözleri Karadeniz son bölüm detayları...

GÖZLERİ KARADENİZ 15. BÖLÜM İZLE

Gözleri Karadeniz tüm bölümler | TIKLA-İZLE

Gözleri Karadeniz yeni bölüm

GÖZLERİ KARADENİZ 15. BÖLÜM ÖZETİ

Azil ve Güneş, yara almış ilişkilerini onarmaya çalışırken aralarındaki kırgınlıkların gölgesi her fırsatta geri döner; bu sırada Azil'i öldürmek için kurulan pusunun, kimliği belirsiz biri tarafından bozulması yeni bir tehdidin varlığını hissettirir.

Gözleri Karadeniz son bölüm izle

Mehmet ile Peri arasındaki hesaplaşma aile içinde fırtınalar koparırken, Peri'nin Maçari konağına yaptığı sert çıkış tüm dengeleri altüst eder. Nermin ve Havva arasındaki rekabet, Güneş'in miras meselesiyle birleşerek konakta gerilimi iyice artırır.

Gözleri Karadeniz 15. bölüm

Dursun ve Fatoş'un ilişkisi ciddileşirken Cemal'in kız isteme heyecanı komik ve duygusal anlara sahne olur. Sancar'ın karanlık tarafa geçişi ise hem Mehmet'i hem de Maçarileri bekleyen büyük fırtınanın habercisidir.

GÖZLERİ KARADENİZ 15. BÖLÜM İZLE

Gözleri Karadeniz tüm bölümler | TIKLA-İZLE

GÖZLERİ KARADENİZ KONUSU

Karadeniz'in hırçın dalgalarından İstanbul'un karanlık sokaklarına uzanan bir aşk ve mücadele hikâyesini anlatıyor. Azil ile Güneş'in imkânsız aşkını merkezine alan dizi, Karadeniz'in çarpıcı atmosferini gözler önüne seriyor.

GÖZLERİ KARADENİZ OYUNCU KADROSU

Halit Özgür Sarı-Azil Yılmaz

Anne bildiği Sabriye ve aslında öz babaannesi olduğunu bilmediği Asiye Ana'nın yanında, Rize'de büyümüş Azil. Aslında annesi babasız olan ama öyle büyümemiş bir çocuk olarak denizde büyümüş, denizin çocuğu olmuş.

Özge Yağız-Güneş Aydınay

Bir aşk çocuğuymuş Güneş. Kardeşi Yunus'un da içinde olduğu bir araba kazasıyla hem anne hem de babasını kaybetmiş. Teyzeleri Nermin kazadan sonra onları yanına almış. O evin kızı gibi büyümüş Güneş. Okumuş avukat olmuş, Yunus'un annesi olmuş, Mehmet'in sevdiği kadın olmuş, Nermin'in gelini… Ama bir tek kendisi olamamış.

Mehmet Özgür-Osman Maçari

Asiye ve Lütfü'nün tek çocuğu. Lütfü, Asiye'yi terk edip, İstanbul 'daki ortağı Muzaffer'in baldızı Gülfem ile aşk yaşamaya başlayınca, babasının onu her görmeye gelişi ile Osman'ın dengesi biraz daha bozulmuş ve anasının hiç istemediği bir tipe dönüşmüş.

Ayten Uncuoğlu-Asiye Maçari

Asiye, anası ve babasının anlaştığı, görüştüğü bir aileye gelin gitmiş. Eşi Lütfü'ye hiç âşık olmamış ama gerçekten onun için yaşamış tam bir Karadeniz kadını. Bir çocukları olmuş; Osman. Her şey yolunda gidiyor zannederken Lütfü İstanbul'da başka bir kadına tutulmuş.

Mustafa Açılan-Mehmet Maçari

Mehmet, en çok da annesinin bir tanecik oğlu olarak yetiştirilmiş. Babası Osman, Mehmet'e karşı mesafeliymiş hep. Mehmet ve Güneş birlikte büyümüşler. Herkes onların evleneceğini biliyormuş ama bu hiç konuşulmamış…

Yonca Şahinbaş-Nermin Maçari

İç Karadeniz'in denize paralel uzanan dağlarının ardından gelen bir kasabada doğan Nermin, ailesiyle birlikte Rize'ye yerleştikten sonra ilkokul ve liseyi Rize'de okumuş ama hep kardeşi Nilgün ile birlikte kurdukları hayallerde İstanbul'a taşınmak, İstanbullu olmak varmış.

Erol Babaoğlu-Sado

Sado'nun namını duyan Nermin'in babası Muzaffer, Sado'yu yanına almış. Zaman içinde ailenin baş adamı, tetikçisi olmuş.

Ebru Aykaç-Havva Kırkayvaz

Lütfü ve Gülfem'in kızı, Osman'ın üvey kardeşi. Babasının yanında yaptıkları her şeyi duyarak, görerek büyümüş. Babasının ortağına çalışan, sık sık onlara gelen giden Sado'ya tutulmuş.

Eren Ören-Dursun Yılmaz

Sabriye'nin öz oğlu, Azil'in öz kardeşlerden daha öz hissettiği kardeşi… Azil ile büyümüş, Azil'den büyük olduğu halde hep Azil'in küçüğü gibi hissetmiş. İlk kavgasına Azil ile girmiş, okula Azil ile başlamış. Her şeyi Azil ile birlikte, kardeş kardeş yapmışlar.

Osman Albayrak-Kınalı

Ailesi bir yangında ölmüş. Kınalı sağ çıkmış ama kolunda yangından kalma izi varmış. O günden beri de Kınalı derlermiş ona. Osman'la da hapiste tanışmışlar, can dostu olmuşlar birbirlerine. O günden bugüne de hiç ayrılmamışlar.

Onur Özaydın-Haki Çakaroğlu

Muzaffer ve Emine'nin ortanca çocuğu Nermin ve Nilgün'ün erkek kardeşi. Ailesi ölünce, ablası Nermin'in evinde, Osman eniştesinin güçlü kanatlarının altında bir yer bulmuş kendisine. Matematik ve finansa olan yatkınlığı aile şirketinde güçlü bir konumda olmasına imkân sağlamış.

Türkü Su Demirel-Fatoş Maçari

Osman ve Nermin'in biricik kızı, Mehmet'in kız kardeşi. Annesine mesafeli, babasına ise hayran. Annesinin Mehmet'e olan düşkünlüğünün gayet farkında olarak yetişmiş. Belki de bu yüzden her şeyle dalga geçerek kendince bir koruma kalkanı geliştirmiş. Annesi haricinde ailenin diğer fertleriyle kolay iletişim kuran biridir Fatoş.

Gizem Arıkan-Ayla Çakaroğlu

Ayla varoşta büyümüş, hırslı bir kadındır. Hep magazin dergilerine bakmış, bir gün zenginler gibi yaşayacağım demiştir. Yunus'un sağlığının ciddi bakım gerektirdiği günlerde, doktoru kandırarak Maçarilerin evinde çalışmaya başlar. Önce Mehmet'e göz koyar. İstediğini alamayınca da Haki'yi kendine aşık etmesi gerektiğine karar verir.

Berk Ali Çatal-Sancar Eskier

Mehmet Maçari'nin sağ kolu, kişisel asistanı, spor antrenörü, şoförü, sırdaşı… Aslen Maçari'lerin uzak akrabalarından birinin daha küçücükken öksüz ve yetim kalmış oğludur. Sancar büyürken fiziksel olarak hep Mehmet'in yanında olmuş ama tüm aile hep hissettirmiş aralarındaki mesafeyi Sancar'a. Asli görevinin Mehmet'e göz kulak olmak, onu korumak olduğunun altını da çizmişler her daim.

Özgür Çınar Deveci-Yunus Aydınay

Güneş'in kardeşi. Anne ve babasını korkunç bir kazada kaybetmiştir. Kazadan sonra Güneş'e abla değil annesi gözüyle bakmış; Mehmet de kuzeni gibi değil, abisi, babası olmuş. Yunus, Mehmet'in böbreğini alınca sanki Mehmet'in karakterinden bir parça da almış. Mehmet gibi yürümeye, onun gibi konuşmaya başlamış. Sert çocuk olmaya çalışmış.