Teşkilat yeni bölüm izle! Teşkilat 160. bölüm linki
TRT 1’in ilgiyle takip edilen ve her bölümüyle izleyicide heyecan yaratan dizisi Teşkilat, 160. bölümüyle bu akşam ekranlara geliyor. Yayın saati yaklaşırken dizi tutkunları, “Teşkilat 160. bölüm izle” ve “Teşkilat yeni bölüm saat kaçta?” gibi soruların yanıtlarını araştırıyor. Bu akşamki bölümde, karakterlerin kaderini belirleyecek kritik gelişmeler yaşanacak. Sürpriz hamleler, gerilimi tırmandıran sahneler ve beklenmedik çözülmeler, izleyiciyi adeta nefesini tutarak ekran başına kilitleyecek. İşte, Teşkilat yeni bölümü hakkında öne çıkan detaylar...
Teşkilat tüm bölümler için tıklayınız.
TEŞKİLAT SON BÖLÜM ÖZETİ
Altay, silahlı adamlar tarafından alıkonulur. Altay sayesinde kurtulan Hilal, durumu karargâha haber verir. Teşkilat, Altay'a yardım etmek için harekete geçer.
Rutkay, son anda Korkut'u öldürme kararından vazgeçer. Korkut'un teklifi her ne kadar cazip olsa da Rutkay ona hâlâ güvenmemektedir.
Altay, onu alıkoyan güçlerin talebini öğrenir. Gerçek kimliğini öğrenen adamlar, onu Rutkay'a deşifre etmekle tehdit eder. Altay deşifre olduğu takdirde ailesinden geriye kalan tek kişiyi; annesini de kaybedecektir.
TEŞKİLAT KONUSU NEDİR?
Bazı kahramanlar vardır; devlet onlarla yaşar, isimleri tarihe gömülür. Ölmeden önce ölenlerin hikayesi! TRT 1 ekranlarında yayınlanan ve soluk soluğa izlenen dizisi 'Teşkilat', her pazar izleyiciyle buluşuyor.
TEŞKİLAT OYUNCU KADROSU
Altay: Tolga Sarıtaş
Hilal Turhantürk: Rabia Soytürk
Korkut: Yunus Emre Yıldırımer
Uzay: Serdar Yeğin
Tufan: Murat Aygen
Sedat: Eren Hacısalihoğlu
Nazlı: Melisa Akman
Güniz: Özlem Maden
Selen: Gizem Güneş
Hamdi: Murat Han
Akif: Adnan Biricik