Haberler

Haberler Haberleri

Gram altın ne kadar? Çeyrek altın fiyatı düştü mü? - 7 Aralık Pazar

Gram altın ne kadar? Çeyrek altın fiyatı düştü mü? - 7 Aralık Pazar

Altın piyasalarında son günlerde yaşanan hareketlilik yatırımcıların odağını yeniden sarı metale çevirdi. Değerli maden, üst üste gelen pozitif seyrin ardından son 6 haftanın en yüksek seviyesine tırmanmayı başardı. ABD Merkez Bankası’nın Aralık ayında faiz indirimine gidebileceğine yönelik beklentilerin güçlenmesi ise bu yükselişin en önemli destekleyicisi olarak öne çıkıyor. Küresel piyasalardaki belirsizlik ortamı ve güvenli liman arayışı devam ettikçe, altına olan talebin de artması bekleniyor. Peki, Gram altın ne kadar? Çeyrek altın fiyatı düştü mü? İşte detaylar...

A Spor

Giriş Tarihi: 28.11.2025 06:42

Paylaş





ABONE OL

CANLI ALTIN FİYATLARI | ABD Merkez Bankası'nın Aralık ayında açıklayacağı faiz kararında indirim beklentisinin artması, altın fiyatlarında yükselişi tetikledi. Son 6 haftanın zirvesine yerleşen altının onsu, uluslararası piyasalarda haftayı 4 bin 258 dolardan kapattı. Borsa İstanbul Altın Piyasası'nda standart altının kilogram fiyatı, önceki kapanışa göre yüzde 0,7 artışla 5 milyon 850 bin lira oldu. Haftayı yükselişle açan ve kapatan değerli madende son durum, vatandaşlar ve yatırımcılar tarafından merak ediliyor. Peki, 7 Aralık Pazar gram, çeyrek, yarım ve tam altın ne kadar? İşte canlı altın fiyatları...

GRAM ALTIN ALIŞ: 5.745,37 TL

GRAM ALTIN SATIŞ: 5.746,23 TL

Canlı altın fiyatları 7 Aralık 2025

7 ARALIK CANLI DÖVİZ KURU - BUGÜN DOLAR NE KADAR?

◼ABD Doları: 42,52 (Alış) - 42,53 (Satış)

◼EURO: 49,55 (Alış) - 49,57 (Satış)

◼STERLİN: 56,45 (Alış) - 56,73 (Satış)

Bugün gram, çeyrek, yarım altın ne kadar? (7 Aralık)

PİYASALAR GÜNÜ NASIL KAPATTI?

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, 0,81 puan artarak 11.007,37 puandan kapandı. BIST 100 endeksi, güne 5,06 puan ve yüzde 0,05 artışla 10.923,58 puandan başladı. Gün içinde en düşük 10.909,34 puanı, en yüksek 11.015,54 puanı gören BIST 100 endeksi, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,81 değer kazanarak 11.007,37 puandan tamamladı. BIST 30 endeksi ise önceki kapanışa göre 81,24 puan ve yüzde 0,69 artışla 11.911,37 puandan kapandı. Önceki kapanışa göre teknoloji endeksi yüzde 1,34, mali endeks yüzde 0,99, ve sanayi endeksi yüzde 0,86 ve hizmetler endeksi yüzde 0,13 değer kazandı. BIST 100 endeksine dahil hisselerin 74'ü prim yaptı, 24'ü geriledi, 2 tanesi yatay seyretti. Akbank, Yapı ve Kredi Bankası, Koza Altın İşletmeleri, Türk Hava Yolları ile Türkiye İş Bankası (C) en çok işlem gören hisse senetleri oldu.

Altının ons fiyatı 4 bin 258 dolar

Altının onsu, uluslararası piyasalarda saat 18.40 itibarıyla 4 bin 258 dolardan işlem görüyor. Borsa İstanbul Altın Piyasası'nda standart altının kilogram fiyatı, önceki kapanışa göre yüzde 0,7 artışla 5 milyon 850 bin lira oldu. Borsa İstanbul Tahvil ve Bono Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı'nda işlem gören 14 Temmuz 2027 vadeli tahvilin bugün valörlü işlemlerinin basit getirisi yüzde 34,98 bileşik getirisi yüzde 38,04 seviyesinde gerçekleşti. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), doların bugünkü efektif kurunu alışta 42,3309, satışta 42,5006 lira olarak açıkladı. TCMB, önceki efektif kurunu alışta 42,3474, satışta 42,5171 lira olarak belirlemişti. Uluslararası piyasalarda saat 18.40 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,1656, sterlin/dolar paritesi 1,3355 ve dolar/yen paritesi 155,163 düzeyinde seyrediyor. Londra Brent tipi ham petrolün varili, yüzde 1 artışla 63,8 dolardan işlem görüyor.

KAPALI ÇARŞI ALTIN FİYATLARI (7 ARALIK)

▶Gram Altın Alış: 5.745,37₺

▶Gram Altın Satış: 5.746,23₺

▶Çeyrek Altın Alış: 9.442,00₺₺

▶Çeyrek Altın Satış:9.509,00₺

▶Yarım Altın Alış: 18.885,00₺

▶Yarım Altın Satış: 19.017,00₺

▶Tam Altın Alış: 37.653,00₺

▶Tam Altın Satış: 37.883,00₺

▶Ata Altın Alış: 38.667,00₺

▶Ata Altın Satış: 38.890,00₺

▶22 Ayar Bilezik Alış: 5.269,46₺

▶22 Ayar Bilezik Satış: 5.505,37₺

▶Gümüş Alış: 79,80₺

▶Gümüş Satış: 79,85₺

NOT: Altın ve döviz kurunda son bilgiler 7 Aralık Pazar günü saat 06.12 itibarıyla alınmıştır.