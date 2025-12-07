Bahar yeni ve son bölüm konusu | Bahar 61. bölüm izle

Haberler

Show TV’nin ilgiyle izlenen dizisi Bahar, 61. bölümüyle 7 Aralık Pazar akşamı saat 20.00’de ekranlara geliyor ve izleyiciyi yine sürükleyici bir hikâyenin içine çekmeye hazırlanıyor. Yeni bölümde Bahar, Rengin'i ameliyata ikna etmeye çalışırken, heyecan dolu anlar izleyiciler tarafından merak ediliyor. Başrollerini Demet Evgar, Buğra Gülsoy, Ecem Özkaya ve Hatice Aslan’ın paylaştığı dizinin 61. bölüm özeti ve canlı izleme linki haberimizde...

Show TV ekranlarının sevilen dizisi Bahar, 61. yeni bölümüyle milyonları ekrana kilitlemeye hazırlanıyor. Rengin'i ameliyata ikna etmeye çalışan Bahar, onun beklenmedik isteğiyle sarsılır ve kritik bir karar vermek zorunda kalır. Bu durum kimi, nasıl etkileyecektir? Rengin ameliyattan sağ çıkacak mı? İşte Bahar 61. bölüm izleme linki ve konusu...

Rengin'i ameliyata ikna etmeye çalışan Bahar, onun beklenmedik isteğiyle sarsılır ve kritik bir karar vermek zorunda kalır. Hastanede herkes kendi mücadelesiyle uğraşırken, en ağır sorumluluk yine Bahar'ın omuzlarındadır. Beşizleri annelerine kavuşturmaya çalışan Bahar, bu süreçte Rengin'in ölümcül hastalığını öğrenir. Seren'in hamlesi de, Aziz Uras'ın kontrolünü kaybetmesinden endişe etmesine yol açar. Oysa Uras çoktan kimsenin tahmin edemeyeceği bir karar almıştır.

Tüm karmaşanın içinde Bahar'ın en büyük önceliği Rengin'dir. Harun'dan onu kurtarmasını ister; bu hem tıbbi hem de duygusal açıdan zorlu bir sınavdır. Rengin'i ameliyata ikna etmeye çalışan Bahar, onun beklenmedik isteğiyle sarsılır ve kritik bir karar vermek zorunda kalır. Bu sırada Parla'nın kendisinden saklanan gerçeği öğrenmesi işleri iyice karıştırır. Parla'nın aniden hayati bir tehlikenin içine düşmesi ise Bahar'ı hem bir anne hem de bir doktor olarak en zor sınavına taşır. Ve hastanede yaklaşan büyük tehlike, Bahar'ı bu kez yalnızca bir hastayı değil, başta Evren olmak üzere sevdiklerini de ölümün eşiğinden çekmek zorunda kalacağı bir mücadeleye sürükler.

