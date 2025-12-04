Haberler

Haberler Haberleri

Veliaht 12. Bölüm TEK PARÇA izle! Veliaht yeni bölüm kesintisiz

Veliaht 12. Bölüm TEK PARÇA izle! Veliaht yeni bölüm kesintisiz

Show TV'nin gözde dizisi Veliaht, 4 Aralık Perşembe günü 12. bölümüyle izleyici karşısına çıkıyor. Bu bölümde Derya'nın babasına ihanetinin sonuçları izleyiciler tarafından merakla bekleniyor. Reyhan'ın cezaevinden kaçan kardeşi Doğa'yı saklama çabası ise gerilimi artıracak. Veliaht'ta bu hafta neler olacak? İşte Veliaht dizisi 12. bölüm konusu ve detayları...

A Spor

Giriş Tarihi: 13.11.2025 11:34

Paylaş





ABONE OL

Veliaht, 12. bölümüyle seyircilerini yine ekran başına kilitleyecek. Başrollerini Akın Akınözü, Serra Arıtürk, Ercan Kesal ve Erkan Kolçak Köstendil'in paylaştığı dizi, hikayesini Esenler Otogarı'nın zorlu atmosferinde kuran bir aile ve güç mücadelesini anlatıyor. Sağlık sorunları nedeniyle otogardaki etkisini kaybetmeye başlayan Zülfikar Karslı'nın yerine kimin geçeceği merak edilirken, ailesi gözünü yıllar önce yurt dışına gittiği söylenen oğlu Zafer'in dönüşüne dikiyor. Ancak bu sırada babasından miras kalan borçlarla boğuşan seyyar tamirci Timur'un Karslı ailesiyle yolu kesişiyor ve beklenmedik bir şekilde ailenin yeni "veliahtı" olarak gösteriliyor. Her hafta yeni bölümüyle milyonları ekran başına kilitleyen Veliaht'ın yeni bölüm bilgileri haberimizde...

Veliaht yeni bölüm izle

Veliaht yeni bölüm kesintisiz izle

Veliaht tüm bölümler izle

VELİAHT YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK ?

Esenler Otogarı'nda seçim heyecanı son sürat devam etmektedir. Derya'nın babasına ihaneti dengeleri değiştirirken, Timur bu ihaneti öğrenince Zülfikar Karslı'ya acı gerçeği söyler.

Veliaht 12. bölüm konusu

Reyhan, cezaevinden kaçıp gelen kardeşi Doğa'yı Esenler Otogarı'nda saklamak için Timur'dan yardım ister fakat işler hesap ettikleri gibi gitmez. Reyhan'ın son çaresi Yahya'dan yardım istemektir. Sandıklar kurulur, herkesin birbirinin arkasından iş çevirdiği seçimde tansiyon giderek yükselir.

Veliaht yeni bölüm kesintisiz izle

Veliaht tüm bölümler izle

VELİAHT OYUNCULARI

Timur Aslan: Akın Akınözü

Reyhan Karslı: Serra Arıtürk

Zülfikar Karslı: Ercan Kesal

Yahya Kaptan: Erkan Kolçak Köstendil

Derya Karslı: Hazal Türesan

Kudret Karslı: Derya Karadaş

Vezir Yılmaz: Tansu Biçer

Zafer Karslı: Bora Akkaş

Beyazıt Kurtaran: Erdem Şenocak

ASpor CANLI YAYIN