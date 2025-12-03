Sahipsizler son bölüm izle | Star TV Sahipsizler 40. yeni bölüm izle

Milyonları ekrana kilitleyen dizi Sahipsizler, 40. bölümüyle 3 Aralık Çarşamba akşamı, Star TV ekranlarından seyircisiyle buluşuyor. Başrollerini Hazal Subaşı, Kaan Miraç Sezen, Burak Berkay Akgül ve Doğa Bayram'ın paylaştığı sevilen dizi, oyuncu kadrosuyla olduğu kadar hüzün dolu konusuyla da seyircilerinin ilgisini çekiyor. Peki Sahipsizler 40. bölümünde neler olacak? Yeni bölüm izleme linki ve konusu haberimizde...

A Spor

Giriş Tarihi: 19.11.2025 13:38

Paylaş





ABONE OL

Sahipsizler, 40. yeni bölümüyle 3 Aralık Çarşamba akşamı yine milyonları ekran başına kilitlemeye hazırlanıyor. Star TV ekranlarının sevilen dizisinin yeni bölümünde neler yaşanacağını merak eden seyirciler için 'Sahipsizler yeni bölüm konusu, özeti, fotoğrafları ve yeni bölüm izleme linki' haberimizde...

SAHİPSİZLER yeni bölüm izle

SAHİPSİZLER tüm bölümleri izlemek için tıklayın

SAHİPSİZLER GEÇEN HAFTA NE OLDU?

Azize, annesine kavuştuğu anda onu yeniden kaybedince büyük bir yıkım yaşar. Öfke ve acıyla Devran, anlaşmayı bozduğunu düşünerek otele gider. Devran ise gerçeği kanıtlamaya çalışırken, Vahap'ın aileyi korumak için silahları sakladığını itiraf etmesi, baba-oğul arasında ipleri kopma noktasına getirir.

Sahipsizler yeni bölüm izle

Devran, hem Azize'ye hem de ailesine verdiği söz arasında sıkışır. Haşmet annesini Osman'dan uzak tutmaya çalışsa da işler tersine döner; Osman, Remziye'ye ani bir evlilik teklifi eder. Haşmet, annesini "korkulu rüyası" Osman'a kaptırmamak için yeni planlar peşine düşer. Zeliha cephesinde ise, Yusuf'un yalanlarının ortaya çıkması, ilişkide büyük bir kırılmaya yol açar.

SAHİPSİZLER yeni bölüm izle

SAHİPSİZLER tüm bölümleri izlemek için tıklayın

Star TV Sahipsizler 40. bölüm izle

Öte yandan Aras, iki taraf arasında görünmez bir savaş yürütürken, Alazlar'ı bitirmek için ilk hedefini Vahap'a çevirir. Azize annesine kavuşmaya çok yaklaşırken, Devran bu kez babasını kaybetme tehlikesiyle yüzleşir.

SAHİPSİZLER KONUSU

Her türden çaresizliğe karşı umutla direnen, birbirlerinden kopmamak için çabalamayı asla bırakmayan altı kardeşin hayata tutunma hikayesidir. Henüz tam anlamıyla yetişkin olmayan Azize, Zeliha ve Cemo, kardeşleri Fidan, Samet ve Balım'ın iyiliği uğruna erken yaşta büyümek zorunda kalmıştır.

ASpor CANLI YAYIN