Sahipsizler yeni bölüm fragmanı | 41. bölümde neler olacak?

Altı kardeşin dayanışma hikayesini anlatan Sahipsizler, izleyicileri derinden etkileyen bir aile dramı olarak öne çıkıyor. Mardin’den İstanbul’a uzanan bu yolculukta, geçmişin gölgeleri ve karanlık sırlar kardeşlerin hayatını altüst ediyor. 41. bölüm fragmanı ise merakla bekleniyor. Duygusal anlara tanık olmak isteyenler için Sahipsizler yeni bölüm fragmanı haberimizde...

A Spor

Giriş Tarihi: 19.11.2025 13:49

Paylaş





ABONE OL

Altı kardeşin bir gecede paramparça olan hayatlarının ardından, onları koruması gereken yetişkinlerin bile karanlık hesaplarına kurban gittiği, entrika ve sırlarla örülü bir hikayeyi merkezine alan Sahips i zler, reyting listelerinde ilk sırada oturmaya devam ediyor. Mardin'deki trajedinin ardından İstanbul'a savrulan kardeşler, hem geçmişlerinin gölgesinden kaçmaya hem de kendilerini ayırmak isteyen görünmez bir elin oyunlarını bozmaya çalışıyor. Sevilen dizinin 41. bölüm fragmanını ve detayları sizler için derledik.

SAHİPSİZLER 41. BÖLÜM FRAGMANI İZLE

SAHİPSİZLER tüm bölümleri izlemek için tıklayın

Star TV Sahipsizler 41. bölüm fragmanı

SAHİPSİZLER GEÇEN BÖLÜMDE NELER OLDU?

Azize, annesine kavuştuğu anda onu yeniden kaybedince büyük bir yıkım yaşar. Öfke ve acıyla Devran, anlaşmayı bozduğunu düşünerek otele gider. Devran ise gerçeği kanıtlamaya çalışırken, Vahap'ın aileyi korumak için silahları sakladığını itiraf etmesi, baba-oğul arasında ipleri kopma noktasına getirir.

Sahipsizler yeni bölüm fragman izle

Devran, hem Azize'ye hem de ailesine verdiği söz arasında sıkışır. Haşmet annesini Osman'dan uzak tutmaya çalışsa da işler tersine döner; Osman, Remziye'ye ani bir evlilik teklifi eder. Haşmet, annesini "korkulu rüyası" Osman'a kaptırmamak için yeni planlar peşine düşer. Zeliha cephesinde ise, Yusuf'un yalanlarının ortaya çıkması, ilişkide büyük bir kırılmaya yol açar.

SAHİPSİZLER YENİ BÖLÜM FRAGMANI İZLE

SAHİPSİZLER tüm bölümleri izlemek için tıklayın

ASpor CANLI YAYIN