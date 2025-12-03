Eşref Rüya 25. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Yeni bölümde neler olacak?

Eşref Rüya dizisinin 25. bölümü, seyirciler tarafından merakla bekleniyor. Nisan’ın casus olduğu yönündeki şüpheler, Eşref’i derin bir ihanetin içine sürükledi. Nisan’ı takip eden Eşref nereye varacak? İftira ve ihanetle dolu bu bölümde, Eşref’in karşılaşacağı zorluklar neler olacak? Tüm bu soruların yanıtları, 25. bölüm fragmanında ortaya çıkacak. İşte Eşref Rüya yeni bölüm fragmanı...

Eşref Rüya'nın yeni bölüm fragmanı, dizi severler tarafından en çok araştırılan konular arasında yerini aldı. Milyonlarca izleyiciyi her Çarşamba ekran başına kilitleyen Eşref Rüya'nın son bölümünde nefesler tutuldu. Nisan'ın casus olduğundan şüphelenerek onu takip ettiren Eşref'in şüpheleri, Fulya'nın ölümüyle iyice derinleşir. Nisan, casus olmadığını kanıtlayabilecek mi? İşte Eşref Rüya 25. bölüm fragmanı...

Eşref Rüya 25. bölüm fragmanı için TIKLAYIN

Eşref Rüya tüm bölümler için TIKLAYIN

Eşref Rüya yeni bölüm fragmanı

EŞREF RÜYA GEÇEN BÖLÜMDE NELER OLDU?

Eşref, Nisan'ın muhbir olabileceğine dair büyük bir şüpheye düşer ve Nisan'ı takip ettirmeye karar verir. Fulya'nın ölümüyle şüphelerini iyice kuvvetlendiren Nisan ise, Dinçer'in sırrını ortaya çıkarmak için gizli bir savaş vermeye devam eder.

Eşref Rüya 25. bölüm fragmanı

Polisin eline düşen Tufan, herkes için tehdit oluşturur. Kadir, bu duruma müdahale etmek için sinsi bir plana ortak olur fakat işlerin çığırından çıkması an meselesidir. Eşref içini kemiren ihanet şüphesiyle baş etmeye çalışırken bir yandan da kendisine atılacak hain iftiraya karşı dik durmalıdır.

Eşref Rüya yeni bölümde neler olacak?

EŞREF RÜYA OYUNCU KADROSU

Çağatay Ulusoy- Eşref Tek

Demet Özdemir-Nisan Akyol

Büşra Develi-Çiğdem Serim

Necip Memili-Gürdal Bozok

Tolga Tekin-Müslüm Çermik

Ahmet Rıfat Şungar-Faruk Sezeri

Görkem Sevindik-Kadir Yanık

Umut Karadağ-Serdar Günsur

Ceren Benderlioğlu-Irmak Bozok

Ebrar Karabakan-Afra Akyol

Şener Savaş-Sadık Güleryüz

Aşkın Şenol-Cemil Hacıbegoviç

Ahmet Yıldırım-Sungur Bilava