Eşref Rüya 24. yeni bölüm izle | Kanal D Eşref Rüya izle

Eşref Rüya 24. yeni bölüm izle

Kanal D'nin popüler dizisi Eşref Rüya, 24. bölümüyle 3 Aralık Çarşamba günü izleyiciyle buluşuyor. Çağatay Ulusoy ve Demet Özdemir'in başrollerini paylaştığı dizide, Eşref'in Nisan hakkındaki şüpheleri artıyor. Nisan'ı izleyen Eşref, ihanetin eşiğinde. Yeni bölümde neler olacağı ve heyecan verici detaylar, diziseverler tarafından merakla bekleniyor. İşte Eşref Rüya yeni bölüm bilgileri...

Giriş Tarihi: 26.11.2025 08:10

Eşref Rüya 24. yeni bölümüyle seyirciler tarafından merakla bekleniyor. Kanal D'nin yayımladığı 24. bölüm fragmanında yürekleri ağızlara getiren gelişmeler yaşanırken Eşref'in Nisan'ın casus olduğundan şüphelenip onu takip ettirmeye başlamasıyla işler çığırından çıkar. Nisan, bu durum karşısında ne tepki verecektir? İşte Eşref Rüya 24. bölüm detayları...

EŞREF RÜYA 24. BÖLÜM KONUSU

Eşref, Nisan'ın muhbir olabileceğine dair büyük bir şüpheye düşer ve Nisan'ı takip ettirmeye karar verir. Fulya'nın ölümüyle şüphelerini iyice kuvvetlendiren Nisan ise, Dinçer'in sırrını ortaya çıkarmak için gizli bir savaş vermeye devam eder.

Eşref Rüya 24. bölüm özeti

Polisin eline düşen Tufan, herkes için tehdit oluşturur. Kadir, bu duruma müdahale etmek için sinsi bir plana ortak olur fakat işlerin çığırından çıkması an meselesidir. Eşref içini kemiren ihanet şüphesiyle baş etmeye çalışırken bir yandan da kendisine atılacak hain iftiraya karşı dik durmalıdır.

EŞREF RÜYA OYUNCU KADROSU

Çağatay Ulusoy- Eşref Tek

Demet Özdemir-Nisan Akyol

Büşra Develi-Çiğdem Serim

Necip Memili-Gürdal Bozok

Tolga Tekin-Müslüm Çermik

Ahmet Rıfat Şungar-Faruk Sezeri

Görkem Sevindik-Kadir Yanık

Umut Karadağ-Serdar Günsur

Ceren Benderlioğlu-Irmak Bozok

Ebrar Karabakan-Afra Akyol

Şener Savaş-Sadık Güleryüz

Aşkın Şenol-Cemil Hacıbegoviç

Ahmet Yıldırım-Sungur Bilava

EŞREF RÜYA KONUSU

Eşref, çocukken uzaktan aşık olduğu ve "Rüya" adını verdiği kızı yıllarca ararken güçlü bir mafya üyesine dönüşür. İdealist bir müzisyen olan Nisan, Eşref'in işlettiği otelde gerçekleşen bir düğünde sahne almasıyla kendini büyük bir tehlikenin içinde bulur. Eşref, Nisan'a aşık olur, ancak onun aslında yıllardır peşinde olduğu Rüya ve aynı zamanda polis için muhbirlik yaptığını bilmemektedir. Aşk, ihanet ve güç mücadelesi içinde sıkışan Eşref, hem çetesiyle hem de kendi duygularıyla büyük bir hesaplaşmaya sürüklenir.