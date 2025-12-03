Eşref Rüya 24. yeni bölüm izle | Kanal D Eşref Rüya izle
Kanal D'nin popüler dizisi Eşref Rüya, 24. bölümüyle 3 Aralık Çarşamba günü izleyiciyle buluşuyor. Çağatay Ulusoy ve Demet Özdemir'in başrollerini paylaştığı dizide, Eşref'in Nisan hakkındaki şüpheleri artıyor. Nisan'ı izleyen Eşref, ihanetin eşiğinde. Yeni bölümde neler olacağı ve heyecan verici detaylar, diziseverler tarafından merakla bekleniyor. İşte Eşref Rüya yeni bölüm bilgileri...
Eşref Rüya 24. yeni bölümüyle seyirciler tarafından merakla bekleniyor. Kanal D'nin yayımladığı 24. bölüm fragmanında yürekleri ağızlara getiren gelişmeler yaşanırken Eşref'in Nisan'ın casus olduğundan şüphelenip onu takip ettirmeye başlamasıyla işler çığırından çıkar. Nisan, bu durum karşısında ne tepki verecektir?
EŞREF RÜYA 24. BÖLÜM KONUSU
Eşref, Nisan'ın muhbir olabileceğine dair büyük bir şüpheye düşer ve Nisan'ı takip ettirmeye karar verir. Fulya'nın ölümüyle şüphelerini iyice kuvvetlendiren Nisan ise, Dinçer'in sırrını ortaya çıkarmak için gizli bir savaş vermeye devam eder.
Polisin eline düşen Tufan, herkes için tehdit oluşturur. Kadir, bu duruma müdahale etmek için sinsi bir plana ortak olur fakat işlerin çığırından çıkması an meselesidir. Eşref içini kemiren ihanet şüphesiyle baş etmeye çalışırken bir yandan da kendisine atılacak hain iftiraya karşı dik durmalıdır.
EŞREF RÜYA OYUNCU KADROSU
- Çağatay Ulusoy- Eşref Tek
- Demet Özdemir-Nisan Akyol
- Büşra Develi-Çiğdem Serim
- Necip Memili-Gürdal Bozok
- Tolga Tekin-Müslüm Çermik
- Ahmet Rıfat Şungar-Faruk Sezeri
- Görkem Sevindik-Kadir Yanık
- Umut Karadağ-Serdar Günsur
- Ceren Benderlioğlu-Irmak Bozok
- Ebrar Karabakan-Afra Akyol
- Şener Savaş-Sadık Güleryüz
- Aşkın Şenol-Cemil Hacıbegoviç
- Ahmet Yıldırım-Sungur Bilava
EŞREF RÜYA KONUSU
Eşref, çocukken uzaktan aşık olduğu ve "Rüya" adını verdiği kızı yıllarca ararken güçlü bir mafya üyesine dönüşür. İdealist bir müzisyen olan Nisan, Eşref'in işlettiği otelde gerçekleşen bir düğünde sahne almasıyla kendini büyük bir tehlikenin içinde bulur. Eşref, Nisan'a aşık olur, ancak onun aslında yıllardır peşinde olduğu Rüya ve aynı zamanda polis için muhbirlik yaptığını bilmemektedir. Aşk, ihanet ve güç mücadelesi içinde sıkışan Eşref, hem çetesiyle hem de kendi duygularıyla büyük bir hesaplaşmaya sürüklenir.