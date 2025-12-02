Rüya Gibi 1. bölüm izle | Rüya Gibi ilk bölüm konusu

Show TV’nin yeni dizisi Rüya Gibi, 2 Aralık Salı günü izleyiciyle buluşuyor. Aydan’ın, Tarık’ın ihanetini öğrenmesiyle değişen hayatını anlatan dizi, İstanbul’un kenar mahallesinde geçen sıcak ilişkileri ve dostlukları gözler önüne seriyor. Seda Bakan ve Uğur Güneş’in başrolünde yer aldığı Rüya Gibi, ilgi çekici hikayesiyle ve güçlü oyuncu kadrosuyla dikkatleri üzerine çekiyor. İlk bölüm detayları ve canlı izleme bilgileri haberimizde...

Show TV'nin yeni dizisi Rüya Gibi, Salı akşamlarını şenlendirmeye geliyor. Yapımını TMC Film'in, yapımcılığını Erol Avcı'nın üstlendiği Rüya Gibi, İstanbul'un kenar mahallesinde kuaförlük yaparken, gizemli iş insanı Emir'le yolu kesişen Aydan'ın, lüks bir güzellik merkezinin patroniçesine dönüşmesini konu alıyor. Başrollerinde tanıdık yüzlerin yer aldığı komedi dizisinde karakterlerin dikkat çeken dönüşümü ile izleyici ekrana kilitlenecek. İşte Rüya Gibi 1. bölüm konusu ve detayları...

RÜYA GİBİ 1. BÖLÜM KONUSU

Aydan, yıllarca kocası Tarık'ın gölgesinde kalmış, yetenekli ama bastırılmış bir kuafördür. Hayatı, Tarık'ın gayrimeşru bir kızı olduğunu öğrenmesiyle altüst olur. Vicdan azabıyla Tarık'ın yetimhanede büyüyen kızı Çido'ya el uzatan Aydan, bir yandan da kendine yeni bir hayat kurmaya çalışır. Kuaförlük yapmak üzere çağırıldığı bir yat partisinde gizemli iş insanı Emir'le tanışır. Aydan henüz farkında olmasa da can dostu Çido ve manikürcü arkadaşı Fiko ile tehlikeli ve geri dönüşü olmayan bir dünyaya adım atmıştır.

RÜYA GİBİ KONUSU

Rüya Gibi, İstanbul'un kenar mahallesinde kuaförlük yaparken, gizemli iş insanı Emir'le yolu kesişen Aydan'ın, lüks bir güzellik merkezinin patroniçesine dönüşmesini konu alır. Seda Bakan, Ahsen Eroğlu ve Şebnem Bozoklu'nun canlandırdığı Aydan, Çido ve Fiko'nun dostluklarından güç alarak çıkacakları yolculukta, tehlike dolu yükselişleri izleyenleri ekrana bağlayacak.

RÜYA GİBİ OYUNCU KADROSU

Seda Bakan (Aydan)

Uğur Güneş (Emir)

Ahsen Eroğlu (Çiğdem)

Emre Bey (Efe)

Şebnem Bozoklu (Fiko)

Devrim Yakut (Hayriye)

Celil Nalçakan (Tarık)