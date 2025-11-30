Teşkilat 160. bölüm fragmanı izle! Teşkilat yeni bölüm fragmanı nasıl izlenir?

TRT 1'in beğeniyle izlenen dizisi Teşkilat, sürükleyici kurgusu ve aksiyon dolu sahneleriyle izleyiciyi ekran başına kilitlemeye devam ediyor.

Giriş Tarihi: 23.11.2025 14:05

TRT 1'in büyük ilgiyle takip edilen dizisi Teşkilat, yeni bölümleriyle izleyicileri ekran başına toplamaya devam ediyor. Her bölümü aksiyon dolu sahnelerle dikkat çeken yapımda, 160. bölümde yaşanacak gelişmeler şimdiden merak konusu haline geldi. Dizinin sıkı takipçileri, "Teşkilat 160. bölümde neler olacak?", "TRT 1 Teşkilat yeni bölüm fragmanı" gibi sorgularla dizinin yeni bölüm detaylarını araştırıyor. TRT 1 ekranlarında yayınlanacak olan Teşkilat 160. bölümü, yine temposu yüksek sahneleriyle izleyenleri koltuklarına kilitleyecek. İşte detaylar...

TEŞKİLAT SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Altay nihayet annesini görebilmiştir ama hem onu hem de annesini zor anlar beklemektedir. Rutkay, Altay'ı annesiyle tehdit etmeyi sürdürürken Altay kritik bir kararın eşiğine gelir.

Dizdar, Cevher'in Korkut'a Teşkilat ile bağlarının koptuğunu söylediğini duyar. Korkut yeni bir yola adım atarken düşman onu hazırlıksız yakalamak için harekete geçer.

Altay ve Hilal operasyonu sürdürmek zorundadır ancak bu süreç Altay için hiç kolay olmayacaktır. Babasının bıraktığı ipucunun izini süren Altay ve Teşkilat, yeni bir gerçekle daha karşı karşıya kalacaktır.

TEŞKİLAT OYUNCULARI

Altay: Tolga Sarıtaş

Hilal Turhantürk: Rabia Soytürk

Korkut: Yunus Emre Yıldırımer

Uzay: Serdar Yeğin

Tufan: Murat Aygen

Sedat: Eren Hacısalihoğlu

Nazlı: Melisa Akman

Güniz: Özlem Maden

Selen: Gizem Güneş

Hamdi: Murat Han

Akif: Adnan Biricik

