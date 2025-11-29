Gönül Dağı yeni bölüm izle | Gönül Dağı 195. Bölüm TEK PARÇA izle

Giriş Tarihi: 22.11.2025 13:47

Sevilen TRT 1 dizisi Gönül Dağı, 195. bölümüyle izleyicilerle buluştu. Dizinin bu yeni bölümünde, karakterler arasında yaşanan sürpriz olaylar ve duygusal gelişmeler öne çıkıyor. İzleyiciler, "Gönül Dağı 195. bölüm izle" araması yaparak hem TRT 1 canlı yayınını hem de internet üzerindeki izleme linklerini kullanabiliyor. Bölüm, hem aile hem de dramatik ögelerle dolu sahneleriyle dikkat çekiyor. Bu bölümde, dizinin ana karakterleri yaşadıkları sorunları çözmeye çalışırken izleyiciye sürprizler sunuyor. Peki, Gönül Dağı yeni bölüm nasıl izlenir?

GÖNÜL DAĞI 194. BÖLÜMDE NELER OLDU?

Amcaoğulları, İcat Akademisi'nin kapanmasından dolayı Leyla'yı suçladıkları için pişmanlık duyar. İcat Akademisi'nin neden kapandığını araştırmaya başlarlar. Akademiyi tekrar açabilecekler midir?

Selma ve Cemile, İcat Akademisi açılsa bile öğrenci bulamayabileceklerini söyler. Taner, Gelincik'in fikriyle bir icat yarışması yapmaya karar verir.

Yarışma sırasında neler yaşanacaktır? Leyla, mahalleden taşınmaya karar verir. Rıfat, Leyla'ya karşı suçlu hisseder. Leyla, Rıfat'ı affedecek midir? Esra, Çetin'in ona soğuk davrandığını fark eder.

Çetin, Esra'dan uzak durmaya çalışır. Esra, neler olduğunu anlayabilecek midir? Taylan'ın boşanma davası vardır. Boşanma sırasında neler yaşanacaktır?

TRT 1 FREKANS BİLGİLERİ 2025

TRT 1 frekans bilgileri aşağıdaki gibidir:

TÜRKSAT 4A (42°E) - 11.958 11.958 V 27500 5/6

TÜRKSAT 3A (42°E) - 11.096 11.096 H 30000 5/6

TRT 1 NE ZAMAN KURULDU?

TRT 1, Türkiye'nin en köklü televizyon kanallarından biri olup, Türkiye Radyo Televizyon Kurumu'na (TRT) aittir. 31 Ocak 1968 tarihinde yayın hayatına başlamıştır ve TRT'nin ilk genel televizyon kanalının adıdır. TRT 1, ilk başlarda siyah-beyaz yayın yaparken, 1986 yılında renkli yayına geçmiştir. Kanal, Türk televizyonculuğunun öncüsü olarak kabul edilir ve yayınları, hem kültürel hem de sosyal açıdan önemli bir etki yaratmıştır.

TRT 1'in yayın politikasında, devletin resmi kurumlarının ve kamu hizmetinin de yansıtıldığı bir yaklaşım benimsenmiştir. Kanal, genellikle kaliteli ve toplumsal sorumluluk taşıyan içerikler üretmeye çalışmaktadır. Yayınlar, eğitici, kültürel ve toplumsal meselelere duyarlı programlar odaklıdır. Türkiye'deki siyasi ve toplumsal gelişmeleri geniş bir perspektiften ele alarak, tarafsız bir yayın anlayışı sunmaya özen gösterir.

Kanal, başta Türk dizileri olmak üzere, sinema filmleri, belgeseller, talk-show'lar, yarışmalar ve eğlence programlarıyla da izleyicilerin ilgisini çekmektedir. TRT 1, yıllar içinde Türk televizyon sektörünün gelişimine katkı sağlayan pek çok yapımın adresi olmuştur. Türk televizyon tarihinde önemli bir yer tutan bazı yapımlar, bu kanalda yayınlanmıştır.

TRT 1 GÜNCEL DİZİLER

Cennetin Çocukları - TRT 1 için hazırlanan bu yapımda, zorlu bir geçmişten gelen karakterlerin aile ve kader bağları ekseninde yaşadığı çarpıcı hikâyeler ekrana geliyor.

Taşacak Bu Deniz - Karadeniz'in sert doğasında, düşman iki ailenin yıllardır süren çekişmesini ve içine sürüklendikleri olayları konu alan dramatik bir dizi.

Bir Zamanlar İstanbul - 1990'lar İstanbul'unu arka plan olarak alan; genç bir edebiyat öğrencisinin mafya dünyasına sürüklenmesiyle değişen dengeleri anlatıyor.

Gönül Dağı - Anadolu'da geçen samimi bir yaşam hikâyesi; köklü değerler, aile ilişkileri ve komedi‑drama karışımı bir tempo ile izleyiciyle buluşuyor.

Mehmed: Fetihler Sultanı - Osmanlı döneminde geçen, tarihi olayları dramatize eden ve devlet yönetimi, fetihler ekseninde kurgu sunan bir dizi.

Teşkilat - Türkiye'nin güncel olaylarına odaklanan, aksiyon‑dram türünde bir yapım; istihbarat, operasyon ve ekip dinamikleri üzerinden ilerliyor.