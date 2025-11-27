Veliaht 11. Bölüm TEK PARÇA izle! Veliaht yeni bölüm nasıl izlenir?

Yeni bölümü kaçıran veya yeniden izlemek isteyenler için Veliaht 11. bölüm tek parça full izle seçeneği Show TV’nin resmi sitesinde ve dijital yayın platformlarında yayınlandı. Bölümde yaşanan büyük yüzleşmeler ve sürpriz gelişmeler, sosyal medyada en çok konuşulan konular arasında yer aldı. İşte, Veliaht son bölümü hakkında merak edilen detaylar...

Veliaht, 11. bölümüyle seyircilerini yine ekran başına kilitleyecek. Başrollerini Akın Akınözü, Serra Arıtürk, Ercan Kesal ve Erkan Kolçak Köstendil'in paylaştığı dizi, hikayesini Esenler Otogarı'nın zorlu atmosferinde kuran bir aile ve güç mücadelesini anlatıyor. Sağlık sorunları nedeniyle otogardaki etkisini kaybetmeye başlayan Zülfikar Karslı'nın yerine kimin geçeceği merak edilirken, ailesi gözünü yıllar önce yurt dışına gittiği söylenen oğlu Zafer'in dönüşüne dikiyor. Ancak bu sırada babasından miras kalan borçlarla boğuşan seyyar tamirci Timur'un Karslı ailesiyle yolu kesişiyor ve beklenmedik bir şekilde ailenin yeni "veliahtı" olarak gösteriliyor. Her hafta yeni bölümüyle milyonları ekran başına kilitleyen Veliaht'ın yeni bölüm bilgileri haberimizde...

VELİAHT YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK ?

Timur ve Reyhan, Timur'un çocukluğuna doğru bir yolculuğa çıkmışken kendilerini bir anda büyük bir aksiyonun içinde bulurlar. Timur ve Reyhan, Timur'un çocukluğuna doğru bir yolculuğa çıkmışken kendilerini bir anda büyük bir aksiyonun içinde bulurlar.

Reyhan'ın Timur ile birlikte bu hayattan kaçıp gitmek istemesi ikili arasında bir gerilime yol açar. Zülfikar, Yahya için Hüseyin Hoca'dan kızı Büşra'yı istemek zorunda kalır.

Derya'nın da olduğu isteme merasimi Yahya ve Derya arasındaki geçmişin kapısının aralanmasına ve Yahya'nın aslında neden ayrıldıklarının cevabını bulmasına sebep olur. Timur ve Hemşinli Davut arasında başlayan tartışma zamanla alevlenir, seçimler yaklaşırken geri dönülemez sonuçlara sebep olur.

VELİAHT OYUNCULARI

Timur Aslan: Akın Akınözü

Reyhan Karslı: Serra Arıtürk

Zülfikar Karslı: Ercan Kesal

Yahya Kaptan: Erkan Kolçak Köstendil

Derya Karslı: Hazal Türesan

Kudret Karslı: Derya Karadaş

Vezir Yılmaz: Tansu Biçer

Zafer Karslı: Bora Akkaş

Beyazıt Kurtaran: Erdem Şenocak

