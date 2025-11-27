Altında hareketlilik yukarı yönlü: 27 Kasım canlı altın alış-satış fiyatları

Altın fiyatlarında son durumu merak eden vatandaş ve yatırımcılar, piyasaya yön veren Kapalı Çarşı altın alış-satış fiyatları araştırmalarını hızlandırdı. Son 2 haftanın zirvesine dayanan altının gramı, haftanın 3. işlem gününü 5 bin 660 TL'den kapattı. FED'in Aralık ayında faiz indirimi yapacağı konusundaki beklentiler artarken altın fiyatları da yükseliş ivmesini koruma yönünde. Peki gram, çeyrek, yarım altın ne kadar oldu? İşte 27 Kasım canlı altın fiyatları ve döviz kuru takibi...

Giriş Tarihi: 26.11.2025 06:44

Piyasalarda altın alış-satış fiyatları, 27 Kasım Perşembe günü de en çok araştırılan konular arasında yerini aldı. ABD Merkez Bankası'nın (FED) Aralık ayında politika faizini artıracağı yönündeki sinyalleriyle birlikte yükselişe geçen altın fiyatları, doların da gerilemesiyle son 2 haftanın zirvesine dayandı. Haftanın üçüncü günü sonunda, altının onsu, uluslararası piyasalarda 4 bin 155,8 dolardan işlem görürken 27 Kasım Perşembe günü altında son durum ise merak ediliyor. İşte altın ve döviz kuru alış-satış fiyatları...

GRAM ALTIN ALIŞ FİYATI: 5.660,62 TL

GRAM ALTIN SATIŞ FİYATI: 5.661,39 TL

27 KASIM CANLI DÖVİZ KURU | DOLAR NE KADAR?

27 Kasım Perşembe günü dolar, Asya piyasalarında güne yükselişle başladı. Dolar, Euro ve Sterlin'de son durum şöyle:

◼ABD Doları: 42.43 (Alış) - 42.46 (Satış)

◼EURO: 49.29 (Alış) - 49.44 (Satış)

◼STERLİN: 56.33 (Alış) - 56.43 (Satış)

Altın alış-satış fiyatları (27 Kasım 2025)

PİYASALARDA SON DURUM

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, 57,48 puan artarak 10.914,65 puandan kapandı. BIST 100 endeksi, güne 17,02 puan ve yüzde 0,16 artışla 10.874,18 puandan başladı. Gün içinde en düşük 10.865,73 puanı, en yüksek 10.953,03 puanı gören BIST 100 endeksi, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,53 değer kazanarak 10.914,65 puandan tamamladı. BIST 30 endeksi ise önceki kapanışa göre 111,52 puan ve yüzde 0,95 artışla 11.909,94 puandan kapandı. Önceki kapanışa göre teknoloji endeksi yüzde 1,27, sanayi endeksi yüzde 0,05 değer kazanırken, mali endeks yüzde 0,54, hizmetler endeksi yüzde 0,46 değer kaybetti. BIST 100 endeksine dahil hisselerin 51'i prim yaptı, 46'sı geriledi, 3'ü yatay seyretti. Türk Hava Yolları, Yapı ve Kredi Bankası, Türkiye İş Bankası (C), Koza Altın İşletmeleri ile Akbank en çok işlem gören hisse senetleri oldu.

ALTININ ONS FİYATI 4 BİN 155,8 DOLAR

Altının onsu, uluslararası piyasalarda saat 18.25 itibarıyla 4 bin 155,8 dolardan işlem görüyor. Borsa İstanbul Altın Piyasası'nda standart altının kilogram fiyatı, önceki kapanışa göre yüzde 0,5 artışla 5 milyon 807 bin lira oldu. Borsa İstanbul Tahvil ve Bono Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı'nda işlem gören 14 Temmuz 2027 vadeli tahvilin bugün valörlü işlemlerinin basit getirisi yüzde 36,08 bileşik getirisi yüzde 39,33 seviyesinde gerçekleşti. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), doların bugünkü efektif kurunu alışta 42,3282, satışta 42,4978 lira olarak açıkladı. TCMB, önceki efektif kurunu alışta 42,3372, satışta 42,5068 lira olarak belirlemişti. Uluslararası piyasalarda saat 18.25 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,1590, sterlin/dolar paritesi 1,3215 ve dolar/yen paritesi 156,491 düzeyinde seyrediyor. Londra Brent tipi ham petrolün varili, yüzde 0,1 artışla 61,9 dolardan işlem görüyor.

KAPALI ÇARŞI ALTIN FİYATLARI 20 KASIM 2025

▶ Gram Altın Alış: 5.659,87 ₺

▶Gram Altın Satış: 5.660,67 ₺

▶Çeyrek Altın Alış: 9.389,00 ₺

▶Çeyrek Altın Satış: 9.471,00₺

▶Yarım Altın Alış: 18.777,00₺

▶Yarım Altın Satış: 18.943,00₺

▶Tam Altın Alış: 36.964,95 ₺

▶Tam Altın Satış: 37.703,60₺

▶Ata Altın Alış: 38.120,11 ₺

▶Ata Altın Satış: 39.091,46₺

▶22 Ayar Bilezik Alış: 5.276,30₺

▶22 Ayar Bilezik Satış: 5.312,19₺

▶Gümüş Alış: 72,03₺

▶Gümüş Satış: 72,08 ₺

NOT: Altın ve döviz kurunda son bilgiler 27 Kasım Perşembe günü saat 06.12 itibarıyla alınmıştır.

