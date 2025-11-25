Müge Anlı ile Tatlı Sert ATV izle | Huriye Helvacı olayı çözüldü mü?

'Müge Anlı canlı izle ATV' arayan izleyiciler için en güncel yayın bağlantısı ve bölüm detayları haberimizde paylaşıldı. Peki, 25 Kasım Müge Anlı ile Tatlı Sert nasıl izlenir? ATV Müge Anlı canlı yayın izle...

A Spor

Giriş Tarihi: 25.11.2025 09:32

Paylaş





ABONE OL

25 Kasım Salı günü, Türkiye'nin en çok izlenen gündüz kuşağı programlarından biri olan Müge Anlı ile Tatlı Sert, yeni bölümüyle ekranlarda olacak. ATV'de yayınlanan program, kayıp vakalar, faili meçhul olaylar ve toplumsal sorunlara dair çözüm odaklı yaklaşımıyla izleyicilerin ilgisini çekmeye devam ediyor. Programda, Türkiye genelinde yaşanan kayıp vakalar ve çözülememiş suçlar üzerine detaylı araştırmalar yürütülüyor. 25 Kasım Müge Anlı ile Tatlı Sert nasıl izlenir? Programı izlemek isteyenler, "Müge Anlı canlı izle ATV" şeklinde arama yaparak en güncel yayın bağlantısına ulaşabiliyor. Peki, Müge Anlı canlı nasıl ve nereden izlenir? Huriye Helvacı olayı çözüldü mü? İşte, ATV frekans bilgileri ve Müge Anlı canlı izleme linki...

MÜGE ANLI SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

18 yaşındaki Öznur Çalışkan, 10 Kasım Pazartesi günü, Bursa'dan kayboldu. Saniye ve Feridun çifti kızlarını aramak için Müge Anl'dan yardım istedi. Endişeli aile, kızlarının 59 yaşındaki Erhan Öznur Düzen tarafından kaçırıldığını iddia etmişti. Öznur Çalışkan kaybının 11. Gününde bulundu ve 48 yaşındaki Erhan Düzen nikah kıydığı öğrenildi. Anne Saniye Çalışkan, "Kızım bize bunu neden yaptın?" diyerek gözyaşları içinde kızına sitem etti.

HURİYE HELVACI OLAYI ÇÖZÜLDÜ MÜ?

Kayıplarının 10. Gününde cenazeleri bulunan ve ardında pek çok soru işareti bırakan 43 yaşındaki Huriye Helvacı'yla 5 yaşındaki oğlu Osman Yaşar Helvacı'nın ölümü araştırılmaya devam ediyor. Müge Anlı'ya ulaşan Songül Sönmez, Huriye Helvacı üzerinde para karşılığında menfaat sağladığı iddia edilen Sultan Uzun'un geçmişte abisini evlilik vaadiyle dolandırdığını iddia etti. Bir yıl boyunca kandırıldığını söylediği abisinin Sultan Uzun ile birlikte çocuklarına sürekli para harcadığını söyledi. Songül Hanım, Sultan Hanım'ın abisiyle görüşürken aynı zamanda Mustafa Uzun ile birlikte olduğunu da iddia etti.

Yayında konuşulan bir diğer iddialar ise Bayram Helvacı'nın eşi Huriye Helvacı'ya şiddet uyguladığıydı. Evlilikleri ile ilgili yaşadıkları sorunlar hakkında konuşan Bayram Helvacı, "İlk başta polise kayıp diye gitmedim, Mustafa'nın yanında diye gittim" dedi.

ATV CANLI YAYIN İZLE

Televizyon izleyicileri kadar dijital platform kullanıcılarını da düşünen ATV, 2025 yılında canlı yayınlarını yalnızca televizyon ekranlarından değil, aynı zamanda resmi web sitesi ve mobil uygulamaları üzerinden de izleyiciyle buluşturuyor.

ATV CANLI NASIL İZLENİR?

ATV'nin başarısında, yıllardır devam eden kaliteli yayın politikası, izleyicilerin ilgiyle takip ettiği yapımlar ve her daim güncel kalmayı başaran içerikler etkili oluyor. Gündüz kuşağında izleyicilere keyifli saatler sunan programlar, akşam kuşağında ise aksiyon, dram ve romantizmi bir araya getiren diziler ekranlara taşınıyor.

ATV FREKANS BİLGİLERİ

Uydu: Türksat 4A

Frekans: 12053 MHz

Polarizasyon: Yatay (H)

Sembol Oranı (SR): 27500

FEC: 5/6

ATV PROGRAMLARI

MÜGE ANLI İLE TATLI SERT - TÜM BÖLÜMLERİ İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN / ATV İZLE

Faili meçhul cinayetler ve kayıpların yanı sıra birçok sosyal sorumluluk projesi ile de adından sıkça söz ettiren, Hafta içi her gün seyirciyi ekran başına kilitleyen Müge Anlı ve ekibi, üzerinde çalıştığı kayıp dosyalarını, cinayete kurban giden kişileri ve kayıpların tüm yaşamını ortaya çıkararak onları bulmaya, olayları aydınlatmaya devam ediyor...

ESRA EROL'DA - TÜM BÖLÜMLERİ İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN / ATV İZLE

ATV ekranının sevilen yüzü Esra Erol, her gün canlı yayın ile izleyicilerinin karşısına geçiyor. Birbirinden ilginç ve çarpıcı konu ve konukları ağırlayan Esra Erol'da hafta içi her gün 16.20'de atv'de!

KİM MİLYONER OLMAK İSTER? - BÖLÜMLERİ İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN / ATV İZLE

Dünyanın en çok seyredilen ve kazandıran yarışma programı ATV ekranlarında devam ediyor! Yarışmada toplam 12 soru yer alıyor. 12. soruyu da doğru yanıtlarsanız kazanacağınız ödül tam 1 Milyon TL. Milyoner olmak için son kararınızı vermeye hazır mısınız?

ATV CANLI YAYIN