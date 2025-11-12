MasterChef 11 Kasım 2025 eleme adayı kim oldu? Dün akşam potaya kim gitti, 2. dokunulmazlığı hangi takım kazandı?

Ekranların en sevilen yarışmalarından MasterChef Türkiye 2025, dün akşam yine heyecan dolu bir bölümle izleyici karşısına çıktı. 11 Kasım 2025 Salı akşamı yayınlanan son bölümde, yarışmacılar kıran kırana bir mücadeleye imza attı. Gecenin sonunda ise herkesin merak ettiği soru “MasterChef eleme adayı kim oldu, potaya kim gitti?” oldu.

MasterChef Türkiye, dün akşam (11 Kasım 2025) izleyicileri ekran başına kilitledi. Haftanın ikinci takım oyununda hem yaratıcılık hem hız ön plandaydı. Şeflerin zorlu değerlendirmeleri sonucunda kazanan ve kaybeden takım belli oldu. Kaybeden takım bireysel dokunulmazlık için mutfağa girdi. Bu turda yarışmacılar, şeflerin verdiği özel bir malzeme ile en iyi tabağı çıkarmaya çalıştı. Günün sonunda şeflerin beğenisini kazanan isim bireysel dokunulmazlığı alırken, oylama sonrası 3. ve 4. eleme adayları da belli oldu. Böylece haftanın eleme potasında yer alan yarışmacılar netleşti. 11 Kasım MasterChef son bölümünde açıklanan bu sonuçla birlikte izleyiciler "Bu hafta kim elenecek, MasterChef eleme gecesi ne zaman?" sorularına yanıt aramaya başladı. Peki, MasterChef 11 Kasım 2025 eleme adayı kim oldu? Dün akşam potaya kim gitti, 2. dokunulmazlığı hangi takım kazandı? İşte detaylar!

MASTERCHEF'TE DÜN NE OLDU?

Her iki takım da menülerini en iyi şekilde hazırlamak için yoğun çaba gösterdi. Şeflerin değerlendirmeleri sonucunda dokunulmazlık oyununu kaybeden takım kırmızı takım oldu. Bunun üzerine kırmızı takım yarışmacıları arasında bireysel dokunulmazlık oyunu oynandı.

MASTERCHEF BİREYSEL DOKUNULMAZLIĞI KİM ALDI?

Bu oyunda performansıyla dikkat çeken Çağatay, bireysel dokunulmazlığı kazanan isim oldu. Dokunulmazlığı kazanan Çağatay, eleme potasına göndereceği ismi belirlerken tercihini Eylül'den yana kullandı. Böylece haftanın üçüncü eleme adayı belli oldu.

MASTERCHEF ELEEM ADAYLARI KİMLER OLDU?

Ardından takım içinde yapılan eleme oylaması sonucunda, oylamada en çok adı çıkan yarışmacı Hakan potaya gitti. Önceki bölümde ise eleme potasına giren iki isim Ayla ve Onur olmuştu. Böylece bu haftanın MasterChef eleme adayları Ayla, Onur, Eylül ve Hakan olarak açıklandı. Haftanın sonunda yapılacak büyük eleme oyununda, bu dört yarışmacıdan biri MasterChef hayallerine veda edecek.