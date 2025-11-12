Kuruluş Orhan 3. Bölüm izle! ATV Kuruluş Orhan yeni bölüm izleme linki

Kuruluş Orhan 3. Bölüm merakla beklenen sahneleriyle ATV’de ekrana geldi. İzleyiciler, “Kuruluş Orhan son bölüm izle” diyerek diziyi kaçırmadan takip etmek istiyor. Bu bölümde entrikalar artıyor, karakterler yeni tehlikelerle yüzleşiyor ve izleyici büyük sürprizler yaşıyor.

A Spor

Giriş Tarihi: 12.11.2025 10:36

Paylaş





ABONE OL

ATV'nin popüler dizisi Kuruluş Orhan 3. Bölüm yayınlandı. İzleyiciler, "Kuruluş Orhan full izle" aramaları yapıyor. Dizinin yeni bölümünde Orhan ve arkadaşları, güç mücadelelerinde kritik kararlar alıyor ve tarihi olaylar izleyiciye heyecan dolu sahneler sunuyor. Kuruluş Orhan 3. Bölüm nasıl izlenir? ATV Kuruluş Orhan yeni bölüm izleme linki var mı? Diziyi kaçırmamak için ATV Kuruluş Orhan 3. Bölüm resmi yayın linki üzerinden HD ve sorunsuz bir şekilde izleyebilirsiniz. Böylece, dizinin son gelişmelerini anında takip edebilir ve karakterlerin hikayesini yakından görebilirsiniz.

Kuruluş Orhan tüm bölümleri izlemek için TIKLA!

Kuruluş Orhan ATV son bölümü izlemek için TIKLA!

KURULUŞ ORHAN YENİ BÖLÜMDE NELER OLUYOR?

"Görelim bakalım, el mi yaman, bey mi yaman!"

Bizans, İlhanlı ve Türkmen Beylikleri, Bursa için birlik olur. Orhan Bey bu birliği bozmak için sulh etmek gerektiğini savunurken, Şahinşah ise düşman Osman Bey'in hastalığını fırsat bilmeden tez vakitte Bursa'ya saldırılması gerektiğini söyler. Toyda farklı cephelerde savaş fikrinin yükselmesi üzerine öfkelenen Orhan Bey, hepiniz hatada birlik olmuşsunuz diyerek masaya yumruğunu vurur. Toyda "el mi yaman bey mi yaman'' deyip son sözünü söyleyen Orhan Bey, toyun kararına rağmen nasıl bir yol izleyecektir?

Didar Hatun, Gonca Hatun'u Doldurmaya Devam ediyor

Toydaki gerilim hatunların arasına da sızar. Malhun Hatun evlatları arasında bir ikilik çıkmasından endişe etmektedir. Bu durum Malhun Hatun'un, Gonca ve Nilüfer'le olan ilişkisini nasıl etkileyecek? Didar Hatun, Gonca Hatun'a Malhun Hatun'un beyliğin başına Orhan'ı istediğini söyler. Beyliğin Alaeddin'in hakkı olduğunu düşünen Gonca ise nasıl bir yol izleyecek?

Temurtaş, Saroz ve Flavius Boş Durmuyor

Düşman hattında ise Temurtaş, Saroz ve Flavius üçlüsü Kayı'lara darbe üzerine darbe vurmak için İnegöl'den Kayı obasına çıkacak. Bu planı da İnegöl'den obaya dönen kervan üzerine kurarlar.

Fatma Hatun'un Kervanına Baskın

Düşman, kervanın başında Osman'ın kızı Fatma Hatun'un olduğunu bilmektedir. Kardeşinin ve babasının intikam ateşiyle tutuşan Flavius, Orhan'ın kardeşini canlı istediğini söylemektedir. Fatma Hatun, Flavius'un eline mi geçecek?

Kılıçlar Çarpışacak

Kendi bildiği yoldan asla vazgeçmeyen Orhan Bey, Flavius ile karşı karşıya gelir. Orhan Bey'in Flavius'un karşısına çıkmasındaki asıl sebep nedir? Kılıçların çarpıştığı bu yüzleşmede Orhan Bey, emeline ulaşabilecek midir?

KURULUŞ ORHAN NASIL İZLENİR?

ATV'nin resmi platformu üzerinden Kuruluş Orhan 3. Bölüm tek parça izleme linki ile HD kalitede kesintisiz olarak diziyi izleyebilirsiniz. Böylece diziyi bilgisayar, tablet veya mobil cihazınızdan rahatlıkla takip edebilirsiniz.

ATV CANLI NASIL İZLENİR?

Türkiye'nin önde gelen televizyon kanallarından atv, yayıncılık anlayışını yalnızca klasik ekranlarla sınırlı tutmadan, dijital çağın tüm olanaklarını izleyicilerine sunmaya devam ediyor. Gelişen teknolojiyle birlikte televizyon izleme alışkanlıkları da dönüşürken, atv bu değişime ayak uydurarak farklı platformlardan erişilebilir hale geldi.

Artık yalnızca evdeki televizyon ekranından değil; bilgisayar, akıllı telefon, tablet gibi birçok cihaz üzerinden de atv canlı yayınına ulaşmak mümkün. Kanal, hem Apple hem de Android işletim sistemlerine özel geliştirilen mobil uygulamaları sayesinde, kullanıcılarına her an her yerde kesintisiz yayın deneyimi sunuyor. İzleyiciler diledikleri takdirde internet üzerinden de "atv HD" yazarak kaliteli yayın anlayışını takip edebiliyor.

ATV İZLEME SEÇENEKLERİ

ATV'yi canlı izlemek isteyenler için çeşitli seçenekler mevcut. İzleyiciler, televizyon üzerinden uydu veya dijital platformlar aracılığıyla, ya da internet üzerinden bilgisayar, tablet veya akıllı telefonlar aracılığıyla kanalın yayınlarını HD kalitede takip edebiliyor.

ATV FREKANS BİLGİLERİ

2025 atv frekans bilgileri şu şekilde:

Uydu: Türksat 4A

Frekans: 12053 MHz

Polarizasyon: Yatay (H)

Sembol Oranı (SR): 27500

FEC: 5/6

ATV PROGRAMLARI

MÜGE ANLI İLE TATLI SERT - TÜM BÖLÜMLERİ İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN / ATV İZLE

Faili meçhul cinayetler ve kayıpların yanı sıra birçok sosyal sorumluluk projesi ile de adından sıkça söz ettiren, Hafta içi her gün seyirciyi ekran başına kilitleyen Müge Anlı ve ekibi, üzerinde çalıştığı kayıp dosyalarını, cinayete kurban giden kişileri ve kayıpların tüm yaşamını ortaya çıkararak onları bulmaya, olayları aydınlatmaya devam ediyor...

ESRA EROL'DA - TÜM BÖLÜMLERİ İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN / ATV İZLE

atv ekranının sevilen yüzü Esra Erol, her gün canlı yayın ile izleyicilerinin karşısına geçiyor. Birbirinden ilginç ve çarpıcı konu ve konukları ağırlayan Esra Erol'da hafta içi her gün 16.20'de atv'de!

KİM MİLYONER OLMAK İSTER? - BÖLÜMLERİ İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN / ATV İZLE

Dünyanın en çok seyredilen ve kazandıran yarışma programı atv ekranlarında devam ediyor! Yarışmada toplam 12 soru yer alıyor. 12. soruyu da doğru yanıtlarsanız kazanacağınız ödül tam 1 Milyon TL. Milyoner olmak için son kararınızı vermeye hazır mısınız?

ATV CANLI YAYIN