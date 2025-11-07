Kral Kaybederse 26. Bölüm fragmanı izle! Kral Kaybederse yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?

Kral Kaybederse dizisinde büyük hesaplaşma başlıyor! 25. bölümün ardından izleyicilerin merakla beklediği 26. bölüm fragmanı sonunda yayınlandı. Yeni tanıtımda, Kenan Baran’ın geçmişiyle yüzleştiği ve güç savaşının yeni bir boyut kazandığı sahneler dikkat çekiyor. Peki, Kral Kaybederse yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?

Giriş Tarihi: 04.11.2025 10:21

Kral Kaybederse dizisinin yeni bölümü için geri sayım başladı! 25. bölümde Kenan ve Handan arasında yaşanan yüzleşmenin ardından izleyiciler "Kral Kaybederse 26. bölüm fragmanı yayınlandı mı?" sorusuna yanıt arıyor. Dizinin 26. bölümüne ait fragmanın bu hafta içinde Star TV resmi hesaplarında paylaşılması bekleniyor. Yeni tanıtımda karakterlerin geçmiş hesaplaşmaları ve güç mücadelesi sahneleri öne çıkacak. Kral Kaybederse'nin yeni bölümü, psikolojik derinliği ve çarpıcı replikleriyle yine çok konuşulacak. Peki, Kral Kaybederse yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Kral Kaybederse 26. Bölüm fragmanı izle!

KRAL KAYBEDERSE 26. BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Kral Kaybederse 26. Bölüm fragmanını izlemek için tıklayınız.

KRAL KAYBEDERSE 24. BÖLÜMDE NELER OLDU?

Fadi'nin yaşamla ölüm arasında verdiği mücadele herkesi derinden sarsar. Gaz kaçağı nedeniyle bilincini kaybeden Fadi, ailesinin son anda yetişmesiyle hastaneye kaldırılır. Doktorlar, yaşananların bir intihar girişimi olabileceğini düşünürken; Güllü ve Emine, bu olayın aile içinde kalması için sözleşir. Fadi'nin ölümle pençeleştiğinden habersiz olan Kenan ise kulüpte her zamanki gibi eğlenmeye devam eder. Ancak her ne kadar Fadi'yi umursamıyor gibi davransa da içindeki huzursuzluk her an büyümektedir. Taburcu olduktan sonra evine dönen Fadi, geçmişin gölgesinden kolay kolay kurtulamaz.

Daha sonrasında Gülay'ın ısrarına dayanamayarak bir psikiyatristle görüşmeyi kabul eder. Doktorla yaptığı ilk görüşmede, Fadi acısını kelimelere değil, gözyaşlarıyla anlatır. On yıldır süren bir aşkın ardından yalnız kalan Fadi'nin içindeki öfke, pişmanlık ve yorgunluk doktora da geçer. Daha sonrasında bu öfke Kral'ın narsizm tahtını sarsan büyük bir darbeye dönüşür.