Fenerbahçe Beko - ASVEL EuroLeague maçı CANLI izle! Basketbolseverler, Fenerbahçe Beko - ASVEL mücadelesini büyük bir heyecanla bekliyor. Turkish Airlines EuroLeague’in 9. haftasında temsilcimiz Fenerbahçe Beko, Fransa temsilcisi LDLC ASVEL Villeurbanne’ı kendi sahasında konuk ediyor. Sarı-lacivertli ekip, taraftarı önünde galibiyet serisini sürdürmek istiyor.

Giriş Tarihi: 05.11.2025 10:34

EuroLeague heyecanı İstanbul'da devam ediyor! Temsilcimiz Fenerbahçe Beko, 9. hafta mücadelesinde Fransız ekibi LDLC ASVEL ile kozlarını paylaşıyor. Coach Sarunas Jasikevicius yönetimindeki Fenerbahçe, güçlü kadrosuyla Avrupa'da zirveye oynamaya devam ediyor. Fenerbahçe – ASVEL maçı 6 Kasım Perşembe günü saat 20:45'te başlayacak. Karşılaşma S Sport ekranlarından canlı olarak yayınlanacak. Aynı zamanda S Sport Plus platformu üzerinden de internet bağlantısıyla maç HD kalitede izlenebilecek. Sarı-lacivertli taraftarlar, "Fenerbahçe ASVEL maçı canlı izle", "EuroLeague Fenerbahçe maçı hangi kanalda", "S Sport Plus Fenerbahçe izle" gibi aramalarla yayın detaylarını araştırıyor. Bu mücadele, Fenerbahçe'nin EuroLeague'deki konumunu güçlendirme açısından kritik bir öneme sahip. Peki, Fenerbahçe ASVEL maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Detaylar haberimizde...

FENERBAHÇE - ASVEL MAÇI SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Fenerbahçe – ASVEL maçı 6 Kasım Perşembe günü saat 20:45'te başlayacak.

FENERBAHÇE - ASVEL MAÇI HANGİ KANALDA?

Karşılaşma S Sport ekranlarından canlı olarak yayınlanacak. Aynı zamanda S Sport Plus platformu üzerinden de internet bağlantısıyla maç HD kalitede izlenebilecek.

İKİ TAKIM ARASINDA 15. RANDEVU

Fenerbahçe ile LDLC ASVEL, Basketbol Avrupa Ligi'nde 15. kez karşı karşıya gelecek.

İki takım arasında 2009'dan bu yana oynanan 14 müsabakanın 11'ini sarı-lacivertli ekip, 3'ünü ise Fransa temsilcisi kazandı.

EUROLEAGUE 9. HAFTA MAÇ PROGRAMI

5 Kasım Salı:

22.00 Kızılyıldız (Sırbistan) – Panathinaikos AKTOR (Yunanistan)

6 Kasım Perşembe

20.45 Fenerbahçe Beko – LDLC ASVEL (Fransa)

21.00 Dubai Basketbol (BAE) – Hapoel IBI (İsrail)

22.30 Baskonia (İspanya) – Virtus Bologna (İtalya)

23.00 Paris Basketbol (Fransa) – Bayern Münih (Almanya)

23.00 Maccabi Rapyd (İsrail) – Monaco (Fransa)

7 Kasım Cuma

20.30 Anadolu Efes – EA7 Emporio Armani Milan (İtalya)

21.00 Zalgiris (Litvanya) – Valencia Basket (İspanya)

22.15 Olympiakos (Yunanistan) – Partizan (Sırbistan)

22.30 Barcelona (İspanya) – Real Madrid (İspanya)

