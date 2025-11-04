Uzak Şehir 37. Bölüm fragmanı izle! Uzak Şehir yeni bölümde neler olacak?

Kanal D ekranlarında yayınlanan Uzak Şehir, her Pazartesi akşamı saat 20.00’de izleyiciyle buluşmaya devam ediyor. Dizinin yeni fragmanını Kanal D YouTube kanalı üzerinden HD kalitede izleyebilir, ayrıca “Uzak Şehir 37. Bölüm fragmanı izle” bağlantısıyla yeni gelişmeleri takip edebilirsiniz. Uzak Şehir, hem güçlü hikayesi hem de başarılı oyunculuklarıyla ekranların en dikkat çeken yapımlarından biri olmayı sürdürüyor. Yeni bölümde yaşanacak yüzleşmeler, izleyicilere yine duygu dolu bir gece yaşatacak. “Uzak Şehir 37. Bölüm fragmanı izle” araması yapan izleyiciler, şimdi yeni gelişmeleri öğrenmek için adeta sabırsızlanıyor.

Giriş Tarihi: 03.11.2025 16:27

Paylaş





ABONE OL

Kanal D ekranlarında yayınlanan Uzak Şehir dizisi, 37. bölümüyle yeniden gündemde. Yayınlanan yeni fragman, dizinin hayranlarını adeta ters köşe yaptı. "Uzak Şehir 37. Bölüm fragmanı izle" aramaları kısa sürede sosyal medyada trend oldu. Cihan ve Alya'nın duygusal mücadelesi tüm dikkatleri üzerine çekiyor. Özellikle son sahnede yaşanan gerilim, izleyicilerin yeni bölümde neler olacağını merak etmesine neden oldu. Uzak Şehir dizisi, her bölümünde derin duyguları, entrikayı ve güçlü kadın karakterleriyle Türk televizyonlarının en çok konuşulan yapımlarından biri olmaya devam ediyor. Peki, Uzak Şehir 37. Bölüm fragmanı yayınlandı mı? Uzak Şehir yeni bölüm fragmanı izle!

Uzak Şehir tüm bölümleri izlemek için tıklayın.

Uzak Şehir son bölümü izlemek için tıklayın.

UZAK ŞEHİR 36. BÖLÜMDE NELER OLDU?

Boran'ın gözünü açması Cihan'la Alya'yı yeni bir sınavın eşiğine getirir. Cihan, Alya'ya duyduğu aşkın tam ortasında Boran'ın varlığıyla kendini sönmeyen bir yangının ortasında bulur. Alya ise kalbindeki duyguları saklamadan dile getirirken, Cihan'ı kaçtığı gerçekle yüzleşmeye zorlar.

Sadakat, Cihan ve Alya'yı artık ayıramayacağını anladığında, Boran'a geçmişini hatırlatmak için elindeki en güçlü kozu devreye sokar. Ancak bu uğurda her şeyi göze alabilecek midir, yoksa derinlerde sakladığı merhamet yeniden filizlenip onu durduracak mıdır?

Öte yandan Ecmel ve Demir, Cihan'ı ortadan kaldırmak için gizli planlarını sessizce hayata geçirir. Babasının kurduğu tuzaktan habersiz olan Şahin'in yaptığı ihbar, geri dönüşü olmayan bir savaşı başlatır. Cihan ve ailesi üzerlerine kurulan bu büyük kumpastan kurtulmaya çalışırken, olaylar kontrol edilemez bir hal alır. Albora konağı savunmasız kalırken, ölümle burun buruna gelen Alya'ya yardım eli kimden uzanacaktır?

ATV CANLI YAYIN