Uzak Şehir 36. Bölüm izle! Uzak Şehir yeni bölüm HD, donmadan izleme linki

Uzak Şehir dizisinin 36. bölümü, izleyicileri soluksuz bir hikâyenin içine çekiyor. Ecmel, Cihan’ı tamamen etkisiz hale getirmek için yeni bir tuzak kurar. Ancak bu kez Sadakat ve Alya, ona karşı güçlerini birleştirir. Gerilim dolu sahnelerde dostluk, sadakat ve intikam duyguları bir arada işleniyor.

Giriş Tarihi: 03.11.2025 13:55

Paylaş





ABONE OL

Kanal D'nin büyük ilgi gören dizisi Uzak Şehir, 36. bölümüyle izleyicilerin karşısına çıkıyor. Yeni bölümde Ecmel'in kurduğu plan, Cihan'ın hayatını altüst ederken olaylar hızla büyüyor. Sadakat ve Alya, Ecmel'in oyunlarını bozmak için el ele veriyor. Uzak Şehir 36. bölümünde gerilim, duygusal sahneler ve beklenmedik olaylar bir araya geliyor. Diziyi Kanal D canlı yayın üzerinden izleyebilir ya da bölüm yayınlandıktan sonra Uzak Şehir 36. bölüm full HD izle (donmadan) seçeneğiyle dijital platformda takip edebilirsiniz. Bu bölüm, dizinin gidişatını değiştirecek kadar güçlü sahnelerle dolu olacak. Peki, Uzak Şehir yeni bölüm nasıl izlenir? Uzak Şehir 36. Bölüm izleme linki!

UZAK ŞEHİR 35. BÖLÜMDE NELER OLDU?

👉 Cihan, ameliyata girme mecburiyetlerini Alya'ya anlatamadığı her an biraz daha kendini köşeye sıkışmış hissetmesine neden olur. Aralarındaki tartışma iyice büyüyünce Alya oğluyla beraber konaktan ayrılmak zorunda kalır.

Uzak Şehir 36. Bölüm İzle

👉 Ecmel'le Demir, Cihan'ın nasıl bir sınavdan geçtiğinden habersiz, ona karşı kanlı bir oyun kurmanın peşindedirler. Gözünü kan bürümüş bu iki düşman hareket alırken, Şahin'i de kurdukları tuzağın içine çekmekten asla tereddüt etmezler.

Uzak Şehir 36. Bölüm İzle



👉 Vicdanı ile Alya arasında kalan Cihan aldığı karardan geri dönmeyince Alya'nın da ondan uzaklaştığını adım adım hisseder. Aralarındaki bağın zayıfladığından korkan Cihan, Alya'nın beklenmedik hamlesiyle aşkın hiç bilmediği o cesur yanını ona göstermiş olur.

Uzak Şehir 36. Bölüm İzle

UZAK ŞEHİR 36. BÖLÜMÜ İZLEMEK İÇİN TIKLAYINIZ.

ATV CANLI YAYIN