Kral Kaybederse 25. Bölüm fragmanı izle! Star TV’nin iddialı dizisi Kral Kaybederse, 24. bölümüyle izleyicilere duygu yüklü anlar yaşattı. Dizide Fadi ve Kenan arasındaki gizli ilişkinin geldiği kırılma noktası, bölümün en çok konuşulan sahneleri arasında yer aldı. Kral’ın en zor gününde yanında olan ve yıllardır hayalini kurduğu mutluluğa kavuştuğunu düşünen Fadi, bu kez büyük bir hayal kırıklığıyla karşı karşıya kalır. Kenan’ın manipülatif tavırları ve çifte yaşamı, ikiliyi geri dönülmez bir yola sürükler. Peki, Kral Kaybederse 25. Bölüm fragmanı yayınlandı mı? Kral Kaybederse 25. Bölüm fragmanı nasıl izlenir? İşte, Kral Kaybederse 25. Bölüm fragmanı izle!

Kral Kaybederse 25. Bölüm fragmanı yayınlandı mı? Kenan'ın manipülatif tavırları ve iki farklı hayat arasında kurduğu denge, ikiliyi geri dönülmez bir yola sürükler. Bölümün ardından izleyiciler "Kral Kaybederse 25. Bölüm fragmanı yayınlandı mı?" sorusunun yanıtını merak etmeye başladı. Yeni bölüm fragmanında neler olacak? Kenan ve Fadi'nin kaderini neler bekliyor? Peki, "Kral Kaybederse 25. Bölüm fragmanı yayınlandı mı?", "Yeni bölümde neler olacak?" sorularını araştırıyor. İşte Kral Kaybederse 25. Bölüm fragmanı izle seçeneği, yeni bölümden ipuçları ve Star TV'nin yayın takvimiyle ilgili tüm detaylar…

KRAL KAYBEDERSE 25. BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

KRAL KAYBEDERSE SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Kral'ın en zor gününde yanında olduktan sonra, yıllardır hayalini kurduğu ana kavuşan Fadi; o geceyi milat kabul eder ve aradan tam on sene geçer.

Fadi ile Kenan arasındaki, yıllardır süren gizli ilişki artık bir kırılma noktasına gelmiştir. Sabrının sonuna gelen Fadi, Kral'dan bir seçim yapmasını ister. Ondan ya evliliğini bitirmesini ya da kendisinden vazgeçmesini isteyince, yıllardır "sabret" diyen Kral, manipülatif tavırlarıyla durumu idare eder.

Handan'la konuştuğunu ve boşanmayı kabul ettiğini söyleyerek Fadi'ye yeniden umut verir. Yıllardır beklediği mutluluğa sonunda kavuştuğunu sanan Fadi, bu süreçte kardeşlerinin uyarılarına kulak asmaz. Fakat diğer tarafta, Fadi'ye verdiği tüm sözleri unutarak iş dünyasındaki zaferlerinin keyfini süren Kenan, araya giren kişilerin de etkisiyle Fadi'yi ihmal eder.

Fadi'nin kurduğu "yeni başlangıç" hayali ile Kenan'ın iki hayat arasında kurduğu tehlikeli denge giderek bozulur ve sonunda ikisini de geri dönülmez bir yola sürükleyecek büyük bir dönüm noktasına doğru ilerlerler.

KRAL KAYBEDERSE OYUNCU KADROSU

Halit Ergenç, Merve Dizdar, Aslıhan Gürbüz, Murat Garipağaoğlu, Fulden Söğüt Etik, Ezgi Ulusoy, Ömer Duran, Ferhan Gülşah Varlıoğlu, Cihan Talay, İdil Yener, Ayşen Gürler, Ali Rıza Kubilay ve Ferhat Yılmaz

