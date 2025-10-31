Aşk ve Gözyaşı 6. Bölüm izle!

Yeni bölümde Ercan’ın ölümü Selim’i cinayet şüphelisi hâline getiriyor, Meyra ise Almanya’ya götürülüyor. Aradan 10 ay geçtikten sonra, Selim güçlü ve soğukkanlı bir avukat olarak hayatına devam ediyor. Ancak eski yaralar hâlâ taze; özellikle Meyra’ya duyduğu aşk ve kırgınlık kalbinde duruyor. Peki, Aşk ve Gözyaşı 6. Bölüm nasıl izlenir?

Giriş Tarihi: 31.10.2025 10:36

Paylaş





ABONE OL

ATV'nin sevilen dizisi Aşk ve Gözyaşı 6. bölümüyle ekrana geliyor. Meyra'nın hastalığı ilerleyecek mi? Selim hapisten çıkabilecek mi? Yeni bölümde Ercan'ın ölümü Selim'i cinayet şüphelisi hâline getiriyor, Meyra ise Almanya'ya götürülüyor. Aradan 10 ay geçtikten sonra, Selim güçlü ve soğukkanlı bir avukat olarak hayatına devam ediyor. Ancak eski yaralar hâlâ taze; özellikle Meyra'ya duyduğu aşk ve kırgınlık kalbinde duruyor. Meyra kendi şirketini kurarken gizemli bir şekilde kaçırılıyor ve Selim ile yeniden karşılaşıyor. Eski hesaplaşmalar, ihanet ve aşkın iç içe geçtiği bu bölümde, dizinin dramatik temposu doruk noktasına ulaşıyor. Peki, Aşk ve Gözyaşı 6. Bölüm nasıl izlenir? İşte, ATV Aşk ve Gözyaşı yeni bölüm TEK PARÇA izleme linki...

Aşk ve Gözyaşı tüm bölümleri izlemek için tıklayınız.

Aşk ve Gözyaşı son bölümü izlemek için tıklayınız.

AŞK VE GÖZYAŞI SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Meyra'nın hastalığı ilerlerken zihni karışır; gerçek ile hayali ayırt edemez hale gelir. Onu gizlice seven Ercan, bu durumdan faydalanmaya kalkar. Meyra, Ercan'ı bir an için Selim sanarak ona yakınlaşır. Tam o sırada gelen Selim gördükleri karşısında öfkesine yenilir ve Ercan'ı döver. Meyra ise ne olduğunu anlamaz; yaşananları hatırlamaz bile. Bu olaydan sonra Selim'in kalbinde hem koruma içgüdüsü hem büyük bir suçluluk vardır.

Meyra ondan uzak durmaya çalışsa da her krizinde yanında yine Selim vardır. Aralarındaki eski sevgi, acı ve pişmanlıkla yeniden yüzeye çıkar. Ercan'ın entrikaları sürerken, Meyra hem hastalığı hem de kalbinde kalan Selim sevgisiyle savaşır. Üçlü arasındaki bu gerilimli denge, bir öpücükle başlayan yanlış anlamanın giderek büyüyüp herkesin kaderini değiştireceği bir dönüm noktasına dönüşür.

AŞK VE GÖZYAŞI KONUSU NEDİR?

Masalsı bir düğünle başlayan, ancak zamanla imkansız seçimlerin ve büyük yüzleşmelerin gölgesinde ilerleyen Meyra ve Selim'in hikâyesi, ilk bölümden itibaren seyirciyi derin bir yolculuğa çıkaracak. Aşkın kırılganlığı, evlilikteki çatlaklar ve alınması zor kararlar; güçlü prodüksiyon kalitesi, görkemli kadrosu ve çarpıcı hikâyesiyle atv ekranlarında izleyiciyle buluşacak.

ATV CANLI YAYIN