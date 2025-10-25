Gönül Dağı 190. Bölüm izle! TRT1 canlı Gönül Dağı yeni bölüm izleme linki
TRT 1 ekranlarının sevilen yapımı Gönül Dağı, 190. bölümüyle bu hafta da seyircisini duygusal ve sıcacık bir yolculuğa çıkarıyor. Anadolu’nun kalbinden ilham alan hikâyesiyle milyonların gönlünde taht kuran dizi, yeni bölümüyle yine izleyicileri ekran başına kilitleyecek. Dizinin yeni bölüm fragmanının yayınlanmasıyla birlikte, izleyicilerde büyük bir merak başladı. Sosyal medyada “Gönül Dağı 190. bölüm nereden izlenir?”, “TRT 1 canlı yayın linki nedir?” ve “Yeni bölüm saat kaçta başlayacak?” gibi sorular yoğun şekilde araştırılıyor.
Cumartesi akşamlarının vazgeçilmez dizisi Gönül Dağı, 190. bölümüyle izleyiciyle buluşuyor. Her bölümünde Anadolu'nun kalbinden hikâyeler anlatan dizi, yine duygu dolu sahneleriyle TRT1 ekranlarında olacak. İzleyiciler, "Gönül Dağı 190. bölüm canlı izle", "TRT1 Gönül Dağı yeni bölüm izleme linki" gibi sorgularla yayın detaylarını araştırıyor. Gönül Dağı, 190. bölümüyle izleyicilerine unutulmaz bir akşam yaşatmaya hazırlanıyor. Dizinin takipçileri, "Gönül Dağı 190. bölüm canlı yayın nasıl izlenir, yeni bölüm ne zaman yayınlanacak?" sorularını merak ediyor. Peki, Gönül Dağı 190. Bölüm nasıl izlenir? TRT1 Gönül Dağı 190. Bölüm izleme linki!
GÖNÜL DAĞI SON BÖLÜMDE NELER OLDU?
Taner hapisteyken Selma, ailesi için güçlü durmaya çalışır. Mahkeme günü geldiğinde Taner'in masumiyeti ispatlanabilecek midir? Veysel, Taner'i hapisten çıkarabilecek ipuçlarını bulmak için araştırma yapmaya karar verir. Veysel ve Kenan, delil ararken nelerle karşılaşacaklardır? Çetin, kasaba halkı tarafından Taner'i hapse attırdığı için tepkiyle karşılanır. Çetin'in karşısına kim çıkacaktır? Cemile, hastalığını Veysel'den gizlemeye devam eder. Veysel, gerçeği öğrenecek midir?
GÖNÜL DAĞI NASIL İZLENİR?
Heyecan dolu sahneleriyle TRT1 ekranlarında yayınlanacak olan Gönül Dağı 190. bölümü, canlı olarak TRT1 TV ve TRT İzle dijital platformu üzerinden takip edebilirsiniz.
📺 Gönül Dağı 190. bölüm TRT1 canlı izleme linki: trtizle.com
🎬 Duygusal, sıcak ve samimi bir hikaye izlemek isteyenler için Gönül Dağı yine ekran başına davet ediyor!
TRT 1 FREKANS BİLGİLERİ
- Uydu: Türksat 4A (42° Doğu)
- Frekans: 11794 MHz
- Polarizasyon: V (Dikey)
- Sembol Oranı (Symbol Rate): 30000
- FEC: 3/4
- Modülasyon: DVB-S2 / 8PSK
- Yayın Kalitesi: HD (Yüksek Çözünürlük)