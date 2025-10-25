Aynadaki Yabancı 4. Bölüm izle! ATV canlı Aynadaki Yabancı yeni bölüm izleme linki

ATV’nin merakla takip edilen dizisi Aynadaki Yabancı, yeni bölümüyle izleyicileri yine ekran başına kilitlemeye hazırlanıyor. Yayınlandığı ilk günden bu yana büyük beğeni toplayan dizinin 4. bölümü için geri sayım başladı. “Aynadaki Yabancı 4. bölüm izle”, “Aynadaki Yabancı yeni bölüm full izle”, “ATV canlı yayın linki” aramaları hız kazandı.

Giriş Tarihi: 25.10.2025 09:47

Paylaş





ABONE OL

ATV'nin merakla takip edilen dizisi Aynadaki Yabancı, yeni bölümüyle izleyicileri yine ekran başına kilitlemeye hazırlanıyor. Yayınlandığı ilk günden bu yana büyük beğeni toplayan dizinin 4. bölümü için geri sayım başladı. "Aynadaki Yabancı 4. bölüm izle", "Aynadaki Yabancı yeni bölüm full izle", "ATV canlı yayın linki" aramaları hız kazandı. Yeni bölümde gizem perdesi biraz daha aralanırken, karakterler arasındaki ilişkiler derinleşiyor. ATV ekranlarında yayınlanan dizi, izleyicilere hem sürükleyici bir hikaye hem de görsel bir şölen sunuyor. Kaçıranlar veya yeniden izlemek isteyenler için Aynadaki Yabancı 4. bölüm, yayın sonrası atv.com.tr ve ATV YouTube kanalı üzerinden izlenebiliyor.

Aynadaki Yabancı tüm bölümleri izlemek için tıklayınız.

Aynadaki Yabancı son bölümü izlemek için tıklayınız.

AYNADAKİ YABANCI SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Defne'nin geçmişine dair sır perdesi aralanırken, Barış artık gerçeği biliyordur: Defne, Azra Karaaslan'dır. Tam itiraf etmek üzereyken Emirhan'ın yanında gördüğü tehlikeli bir yüz onu durdurur. Kalbiyle vicdanı arasında kalır; sevdiği kadına gerçeği söylemeli mi, yoksa onu korumak için saklamalı mı?

Öte yandan Emirhan'ın tekinsiz olduğunu düşünen Barış, niyetini anlamak için yakın olmanın yollarını arar ve kendini ona meydan okurken bulur. Peki aralarındaki bu rekabetin kazananı kim olacaktır?

Aynadaki Yabancı 4. bölüm

Defne ise tüm bu bilinmezliği açığa kavuşturmak için kendisi olduğundan habersiz Azra'nın peşine düşer ve Leyla'yı da planına dahil ederek büyük bir risk alır. Bu hamlesiyle Emirhan'ın öfkesinin hedefi olur. Ancak Defne ne pahasına olursa olsun, Leyla için korkmadan kafa tutar. Cesaretiyle Emirhan'ın ilgisini çeker. Yaşananların üzerine kızının gönlünü almak isteyen Emirhan; Defne ve Leyla ile birlikte yıllar önce Azra'ya evlilik teklif ettiği Kız Kulesi'ne giderler. Fakat bu yolculuk Defne için de bir yüzleşmeye dönüşür. Geçmişe dair anlatılan her detay, unutulmuş anıları bir bir su yüzüne çıkartır. Ve o anda duyduğu tek bir cümle, ona Azra olduğunu hatırlatır. Ölüm bizi ayırana dek…

Aynadaki Yabancı 4. bölüm

AYNADAKİ YABANCI NASIL İZLENİR?

Aynadaki Yabancı 4. bölüm, 25 Ekim Cuma akşamı ATV ekranlarında izleyicilerle buluşuyor. Kaçıranlar veya yeniden izlemek isteyenler, dizinin tam bölümünü atv.com.tr adresinden ve ATV YouTube kanalı üzerinden reklamsız şekilde izleyebiliyor.

ATV CANLI YAYIN