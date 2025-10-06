İsrail'in saldırılarında yakınlarını kaybeden ve spordan uzaklaşan Gazzeli futbolcu konuştu!

İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nde saldırıları sonucunda birçok yakınını kaybeden Gazzeli futbolcu Hamada Muhammed Hamad, geleceğe umutsuz bakıyor.

İsrail ordusunun 7 Ekim 2023'ten bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılar öncesinde Gazze'nin 1. Lig ekibi Ahli Beit Hanoun takımının kalecisi olan Hamad, Gazze'deki ablukadan dolayı açlığa mahkum edildiklerini ve insani yaşamın çok kötü olduğunu söyledi.

Karaciğer sirozu hastası babasının durumunun çok ağır olduğunu aktaran Hamad, "Gazze'de profesyonel bir futbol ligi vardı. Gazze'nin işgalinden sonra savaş nedeniyle futbol oynamaktan uzak kaldım." ifadelerini kullandı.

22 yaşındaki Hamad, 7 yıldır profesyonel olarak futbol oynadığını, işgalin ardından kulüpten aldığı maaş kesilince gelir kaynağını da kaybettiğini dile getirdi.

Takım kaptanı Rashid Al-Athamneh'in İsrail saldırıları sonucu şehit olduğunu aktaran Hamad, "İsrail saldırılarında hayatını kaybeden Rashid Al-Athamneh, benim yakın dostum ve takımımızın kaptanıydı ondan sonra zor ve çetin bir dönem geçirdim. Babam hastalanınca da ailemin sorumluluğunu üstlendim." şeklinde görüş belirtti.

Gazze'de şehit olan birçok sporcu olduğunu vurgulayan Hamad, Gazze'de yardım almaya giderken İsrail tarafından katledilen Filistinli eski milli futbolcu "Filistinli Pele" lakaplı Süleyman el-Ubeyd'in sadece bu örneklerden biri olduğunun altını çizdi.

"ARTIK SADECE SU TAŞIYOR, ODUN KIRIYOR VE HASTA BABAMA VE AİLEME BAKIYORUM"

İsrail'in Gazze'de Filistin halkına karşı başlattığı soykırımın ardından hayatında nelerin değiştiği konusuna değinen Hamad, saldırılardan önce Gazze'de spor hayatının basit ve harika olduğunu vurguladı.

Gazze'deki yiyecek ve su eksikliği nedeniyle artık kimsenin antrenman yapamadığını anlatan Hamad, "Günlük hayatım tamamen futbolla ilgiliydi. Antrenman yapardım ve sürekli maçlara hazırlanırdım. İsrail'in 7 Ekim 2023'den bu yana devam eden bombardımanının ardından hayatım baştan aşağıya değişti. Futboldan uzak kaldım ve hiç oynamıyorum. Sadece su taşıyor, odun kırıyor, hasta babama ve aileme bakıyorum." şeklinde konuştu.

Yiyecek ve antrenman eksikliği nedeniyle fiziksel koşullarının kötüye gittiğini söyleyen Hamad, Gazze'de yapılan zorunlu tahliye sonrasında bir daha hiç futbol oynamadığını dile getirdi.

ABD Başkanı Donald Trump'ın açıkladığı "saldırıların derhal durdurulması" planı hakkında sorulan soruyu da cevaplayan Hamad, Gazze halkına geçmişte de çok fazla vaatlerde bulunulduğunu ama sözlerin tutulmadığını hatırlatarak, "Gazze'de gelecek yok. Gazze'de yıkım çok büyük, acı çok büyük." değerlendirmesinde bulundu.