Lazio-Torino maçı ne zaman, saat kaçta? CANLI İZLE | Seria A Lazio Torino maçı hangi kanalda?

Serie A'da heyecan dorukta! Bu hafta oynanacak Lazio – Torino maçı, futbolseverler tarafından araştırılıyor. Lazio'nun kendi sahasında Torino'yu ağırlayacağı karşılaşma öncesi taraftarlar maçın günü, saati ve hangi kanalda canlı yayınlanacağını merak ediyor. Ayrıca takım kadroları, sakat ve cezalı oyuncular ve maç öncesi son gelişmeler de gündemde. Peki Lazio – Torino maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak? İşte tüm detaylar!

Giriş Tarihi: 04.10.2025 10:25

Serie A'da heyecan dorukta! Bu hafta oynanacak Lazio-Torino maçı futbolseverler tarafından araştırılıyor. Maçın günü, saati, hangi kanalda canlı yayınlanacağı merak ediliyor. Taraftarlar, maç öncesi takım kadroları, sakat ve cezalı oyuncular ile son dakika gelişmelerini de takip ediyor. Peki, Lazio-Torino karşılaşması ne zaman başlayacak, hangi kanalda ekrana gelecek ve canlı izleme imkânı olacak mı? Detaylar haberimizde...

LAZIO-TORINO MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Beklentilerin altında kalan iki takım, Cumartesi günü (bugün) Stadio Olimpico'da karşı karşıya gelecek. Karşılaşma 16:00'da (TSİ) başlayacak.

LAZIO-TORINO MAÇI HANGİ KANALDA?

Lazio Rome-Torino FC karşılaşması S Sport Plus ve S Sport 2'de canlı yayınlanacak .Lazio Rome-Torino FC maçının canlı takibini www.fotomac.com.tr'den yapabilirsiniz.

Lazio, Torino'yu kendi sahasında Roma'da ağırlayacak. Her iki ekip de Serie A'nın ilk haftalarında alt sıralarda yer aldı; ancak ev sahibi Lazio, geçtiğimiz Pazartesi günü değerli üç puanı hanesine yazdırmayı başardı.

Maç Önizlemesi

Sakatlık ve cezalı oyuncular nedeniyle özellikle orta sahada tercihlerini yapmakta zorlanan Lazio, hafta başında deplasmanda Genoa karşısında sezonun ilk deplasman galibiyetini aldı. Matteo Cancellieri ve Valentin Castellanos'un golleri, maçın skorunu belirleyen goller oldu. Maurizio Sarri'nin hücum üçlüsü, maçın 60. dakikasında skoru 3-0'a taşıdı.

Kaptan Mattia Zaccagni'nin golüyle Biancocelesti, maçta kaybetmesi zor bir üstünlük yakaladı ve galibiyetle 6 puana ulaşarak 12. sıraya yükseldi. Lazio, daha önce Derby della Capitale'de yükselen Sassuolo'ya ve ezeli rakipleri Roma'ya 1-0 yenilmişti; bu sonuçlar, Sarri'nin Roma'daki ikinci dönemine zorlu bir başlangıç yapmasına neden oldu.

Transfer yasağı nedeniyle kadroya yeni oyuncu katamayan Sarri, son haftalarda yaşanan eksikliklerden dolayı kadrosunda ciddi düşüşler olduğunu belirtti. Teknik direktör, Cumartesi gününe kadar bir veya iki oyuncunun takıma katılmasını umuyor. Tüm bu sorunlara rağmen Lazio, Torino karşısında oynadığı son dört lig maçında yenilgi yüzü görmedi; bu süreçte üç galibiyet aldı ve sekiz gol attı. Bu hafta sonu üst üste galibiyet serisine devam etmeyi hedefliyorlar.

MUHTEMEL 11'LER

Lazio'nun muhtemel ilk 11'i: Provedel; Hysaj, Gila, Romagnoli, Tavares; Cataldi, Basic; Cancellieri, Dia, Zaccagni; Castellanos

Torino'nun muhtemel ilk 11'i: Israel; Coco, Maripan, Masina; Lazaro, Casadei, Asllani, Biraghi; Ngonge, Vlasic; Simeone

