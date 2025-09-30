Kurban Bayramı ne zaman 2026? Kurban Bayramı tatili kaç gün? Kurban Bayramı ne zaman, hangi tarihte?

2026 yılında Kurban Bayramı ne zaman? ve Kurban Bayramı tatili kaç gün sürecek? soruları, tatil planı yapanlar ve seyahat etmeyi düşünen vatandaşlar tarafından merakla araştırılıyor. Peki, Kurban Bayramı ne zaman 2026? Kurban Bayramı ne zaman, hangi tarihte? Kurban Bayramı tatili kaç gün? İşte detaylar...

Kurban Bayramı ne zaman 2026? Kurban Bayramı hangi tarihe denk geliyor? Bayram tatili, özellikle yaz sezonunun başlangıcına denk gelmesi sebebiyle seyahat ve tatil planlarını da etkiliyor. Tatilciler, sahil bölgelerine ve popüler turistik noktalara akın ederek Kurban Bayramı'nın keyfini çıkarabiliyor. Peki, Kurban Bayramı ne zaman? Kurban Bayramı tatili kaç gün? Detaylar haberimizde...

KURBAN BAYRAMI NE ZAMAN 2026?

Diyanet İşleri Başkanlığı'nın 2026 dini günler takvimine göre, Kurban Bayramı 26 Mayıs 2026 Salı günü arefe ile başlayacak ve 27-30 Mayıs 2026 tarihleri arasında kutlanacak.

KURBAN BAYRAMI TATİLİ KAÇ GÜN?

26 Mayıs Salı günü başlayacak olan Kurban Bayramı, 30 Mayıs Cumartesi günü sona erecek ve toplamda 5 gün sürecek resmi tatil fırsatı sunuyor. Arife günü olan 26 Mayıs'ta yarım gün tatil uygulanacak, ardından bayramın ilk günü 27 Mayıs Çarşamba kutlanacak.

KURBAN BAYRAMI 2026 TARİHLERİ

26 Mayıs 2026 Salı: Kurban Bayramı Arife Günü (Yarım gün resmi tatil)

27 Mayıs 2026 Çarşamba: Kurban Bayramı 1. Gün

28 Mayıs 2026 Perşembe: Kurban Bayramı 2. Gün

29 Mayıs 2026 Cuma: Kurban Bayramı 3. Gün

30 Mayıs 2026 Cumartesi: Kurban Bayramı 4. Gün

2026 YILI RESMİ TATİL GÜNLERİ

1 Ocak Yılbaşı

19 Mart Ramazan Bayramı Arifesi

20 Mart Ramazan Bayramı 1.gün

21 Mart Ramazan Bayramı 2.gün

22 Mart Ramazan Bayramı 3.gün

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı

1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü

19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı

26 Mayıs Kurban Bayramı Arifesi

27 Mayıs Kurban Bayramı 1.gün

28 Mayıs Kurban Bayramı 2.gün

29 Mayıs Kurban Bayramı 3.gün

30 Mayıs Kurban Bayramı 4.gün

15 Temmuz Demokrasi ve Millî Birlik Günü

30 Ağustos Zafer Bayramı

28 Ekim Cumhuriyet Bayramı Arifesi

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı

31 Aralık Yılbaşı gecesi