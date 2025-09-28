MASTERCHEF KİM ELENDİ? 27 Eylül MasterChef'te kim elendi?

MasterChef Türkiye’de 27 Eylül eleme gecesi damga vurdu. İzleyiciler, “27 Eylül MasterChef’te kim elendi, yarışmaya kim veda etti?” sorusunu gündeme taşıdı. Eleme potasına kalan yarışmacılar arasında yaşanan rekabetin ardından bir isim yarışmadan ayrıldı. İşte 27 Eylül MasterChef elenen yarışmacı…

Giriş Tarihi: 28.09.2025 07:38

MASTERCHEF TÜRKİYE 2025

TV8'in heyecan dolu yemek yarışması MasterChef yeni sezonda da tüm hızıyla devam ediyor. Dünyaca ünlü şefler Mehmet Yalçınkaya, Somer Sivrioğlu ve Danilo Zanna'nın karşısına çıkacak yarışmacılar, adeta ecel terleri döküyor. Peki kendilerinden istenen yemekleri, servis edilebilir hale getirmek için tüm gayretlerini ortaya koyan yarışmacılardan hangileri geçer not alacak?

MASTERCHEF'TE ELEME ADAYLARI

Eylül, Meryem, Muratcan, Hakan, Çağatay, Aslı ve Barış eleme adayı olarak belirlenmişti.

MASTERCHEF'TE KİM ELENDİ?

MasterChef Türkiye 2025'e veda eden isim Meryem oldu.