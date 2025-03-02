DOLAR VE ALTIN FİYATLARI | 2 Mart Euro, dolar, sterlin, gram, çeyrek, yarım altın kaç TL?
Dolar, Euro, Sterlin'in Türk Lirası karşısındaki değeri ile gram, çeyrek ve yarım altın fiyatlarını öğrenmek isteyen vatandaşlar arama motorlarında 2 Mart Pazar 2025 döviz kurları ne kadar? Dolar - Euro - Sterlin kaç TL? sorularının cevabını araştırıyor. İşte canlı altın fiyatları ve döviz kuru detayları haberimizde...
2 MART 2025 DÖVİZ VE ALTIN KURU | İç ve dış piyasayı etkileyen altın ve döviz kurundaki değişimler vatandaşlar tarafından merakla takip ediliyor. Dolar ve Euro'nun yanı sıra altın fiyatlarını da anlık olarak takip etmek isteyen vatandaşlar arama motorlarında 1 Dolar ne kadar? Euro, dolar, sterlin, gram, çeyrek, yarım altın kaç TL? sorularının cevabını araştırıyor. İşte 2 Mart Pazar 2025 Döviz Kuru...
2 MART 2025 GÜNCEL DÖVİZ KURU
◼ABD Doları: 36,46 (Alış) - 36,52 (Satış)
◼EURO: 37,79 (Alış) - 37,98 (Satış)
◼STERLİN: 45,59 (Alış) - 45,82 (Satış)
1 DOLAR = 36,52 TL
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👉2 Mart Pazar 2025 canlı altın fiyatları...
GRAM ALTIN NE KADAR?
◼Gram altın alış: 3.349,25₺
◼Gram altın satış: 3.349,90₺
ÇEYREK ALTIN NE KADAR?
◼Çeyrek altın alış: 5.499,00₺
◼Çeyrek altın satış: 5.547,00₺
YARIM ALTIN NE KADAR?
◼Yarım altın alış: 10.999,00₺
◼Yarım altın satış: 11.095,00₺
TAM ALTIN NE KADAR?
◼Tam altın alış: 21.930,00₺
◼Tam altın satış: 22.098,00₺
CUMHURİYET ALTINI NE KADAR?
◼Cumhuriyet altını alış: 22.398,00₺
◼Cumhuriyet altını satış: 22.737,00₺
ATA ALTIN NE KADAR?
◼Ata altın alış: 22.520,00₺
◼Ata altın satış: 22.681,00₺
NOT: Altın fiyatlarındaki son bilgiler 2 Mart Pazar günü saat 07.15 itibarıyla alınmıştır.