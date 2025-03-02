DOLAR VE ALTIN FİYATLARI | 2 Mart Euro, dolar, sterlin, gram, çeyrek, yarım altın kaç TL?

Dolar, Euro, Sterlin'in Türk Lirası karşısındaki değeri ile gram, çeyrek ve yarım altın fiyatlarını öğrenmek isteyen vatandaşlar arama motorlarında 2 Mart Pazar 2025 döviz kurları ne kadar? Dolar - Euro - Sterlin kaç TL? sorularının cevabını araştırıyor. İşte canlı altın fiyatları ve döviz kuru detayları haberimizde...

Giriş Tarihi: 02.03.2025 07:19

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2 MART 2025 DÖVİZ VE ALTIN KURU | İç ve dış piyasayı etkileyen altın ve döviz kurundaki değişimler vatandaşlar tarafından merakla takip ediliyor. Dolar ve Euro'nun yanı sıra altın fiyatlarını da anlık olarak takip etmek isteyen vatandaşlar arama motorlarında 1 Dolar ne kadar? Euro, dolar, sterlin, gram, çeyrek, yarım altın kaç TL? sorularının cevabını araştırıyor. İşte 2 Mart Pazar 2025 Döviz Kuru...

2 MART 2025 GÜNCEL DÖVİZ KURU

◼ABD Doları: 36,46 (Alış) - 36,52 (Satış)

◼EURO: 37,79 (Alış) - 37,98 (Satış)

◼STERLİN: 45,59 (Alış) - 45,82 (Satış)

1 DOLAR = 36,52 TL

💰CANLI - Güncel altın fiyatları için tıklayın! (Gram altın, çeyrek altın ne kadar?)

👉2 Mart Pazar 2025 canlı altın fiyatları...

GRAM ALTIN NE KADAR?

◼Gram altın alış: 3.349,25₺

◼Gram altın satış: 3.349,90₺

ÇEYREK ALTIN NE KADAR?

◼Çeyrek altın alış: 5.499,00₺

◼Çeyrek altın satış: 5.547,00₺

YARIM ALTIN NE KADAR?

◼Yarım altın alış: 10.999,00₺

◼Yarım altın satış: 11.095,00₺

TAM ALTIN NE KADAR?

◼Tam altın alış: 21.930,00₺

◼Tam altın satış: 22.098,00₺

CUMHURİYET ALTINI NE KADAR?

◼Cumhuriyet altını alış: 22.398,00₺

◼Cumhuriyet altını satış: 22.737,00₺

ATA ALTIN NE KADAR?

◼Ata altın alış: 22.520,00₺

◼Ata altın satış: 22.681,00₺

NOT: Altın fiyatlarındaki son bilgiler 2 Mart Pazar günü saat 07.15 itibarıyla alınmıştır.