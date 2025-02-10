Dolar, Euro, Sterlin'in Türk Lirası karşısındaki değeri ile gram, çeyrek ve yarım altın fiyatlarını öğrenmek isteyen vatandaşlar arama motorlarında 10 Şubat Pazartesi 2025 döviz kurları ne kadar? Dolar - Euro - Sterlin kaç TL? sorularının cevabını araştırıyor. İşte canlı altın fiyatları ve döviz kuru detayları haberimizde...

10 ŞUBAT 2025 DÖVİZ VE ALTIN KURU | İç ve dış piyasayı etkileyen altın ve döviz kurundaki değişimler vatandaşlar tarafından merakla takip ediliyor. Dolar ve Euro'nun yanı sıra altın fiyatlarını da anlık olarak takip etmek isteyen vatandaşlar arama motorlarında 1 Dolar ne kadar? Euro, dolar, sterlin, gram, çeyrek, yarım altın kaç TL? sorularının cevabını araştırıyor. İşte 10 Şubat Pazartesi 2025 Döviz Kuru...

10 ŞUBAT 2025 GÜNCEL DÖVİZ KURU

◼ABD Doları: 35,97 (Alış) - 36,08 (Satış)

◼EURO: 37,06 (Alış) - 37,27 (Satış)

◼STERLİN: 44,53 (Alış) - 44,75 (Satış)

1 DOLAR = 36,08 TL

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👉10 Şubat Pazartesi 2025 canlı altın fiyatları...

GRAM ALTIN NE KADAR?

◼Gram altın alış: 3.326,84₺

◼Gram altın satış: 3.327,23₺

ÇEYREK ALTIN NE KADAR?

◼Çeyrek altın alış: 5.492,00₺

◼Çeyrek altın satış: 5.525,00₺

YARIM ALTIN NE KADAR?

◼Yarım altın alış: 10.985,00₺

◼Yarım altın satış: 11.050,00₺

TAM ALTIN NE KADAR?

◼Tam altın alış: 21.903,00₺

◼Tam altın satış: 22.009,00₺

CUMHURİYET ALTINI NE KADAR?

◼Cumhuriyet altını alış: 22.236,00₺

◼Cumhuriyet altını satış: 22.572,00₺

ATA ALTIN NE KADAR?

◼Ata altın alış: 22.492,00₺

◼Ata altın satış: 22.583,00₺

NOT: Altın fiyatlarındaki son bilgiler 10 Şubat Pazartesi günü saat 06.33 itibarıyla alınmıştır.