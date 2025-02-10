10 ŞUBAT 2025 DÖVİZ VE ALTIN KURU | İç ve dış piyasayı etkileyen altın ve döviz kurundaki değişimler vatandaşlar tarafından merakla takip ediliyor. Dolar ve Euro'nun yanı sıra altın fiyatlarını da anlık olarak takip etmek isteyen vatandaşlar arama motorlarında 1 Dolar ne kadar? Euro, dolar, sterlin, gram, çeyrek, yarım altın kaç TL? sorularının cevabını araştırıyor. İşte 10 Şubat Pazartesi 2025 Döviz Kuru...
10 ŞUBAT 2025 GÜNCEL DÖVİZ KURU
◼ABD Doları: 35,97 (Alış) - 36,08 (Satış)
◼EURO: 37,06 (Alış) - 37,27 (Satış)
◼STERLİN: 44,53 (Alış) - 44,75 (Satış)
1 DOLAR = 36,08 TL
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👉10 Şubat Pazartesi 2025 canlı altın fiyatları...
GRAM ALTIN NE KADAR?
◼Gram altın alış: 3.326,84₺
◼Gram altın satış: 3.327,23₺
ÇEYREK ALTIN NE KADAR?
◼Çeyrek altın alış: 5.492,00₺
◼Çeyrek altın satış: 5.525,00₺
YARIM ALTIN NE KADAR?
◼Yarım altın alış: 10.985,00₺
◼Yarım altın satış: 11.050,00₺
TAM ALTIN NE KADAR?
◼Tam altın alış: 21.903,00₺
◼Tam altın satış: 22.009,00₺
CUMHURİYET ALTINI NE KADAR?
◼Cumhuriyet altını alış: 22.236,00₺
◼Cumhuriyet altını satış: 22.572,00₺
ATA ALTIN NE KADAR?
◼Ata altın alış: 22.492,00₺
◼Ata altın satış: 22.583,00₺
NOT: Altın fiyatlarındaki son bilgiler 10 Şubat Pazartesi günü saat 06.33 itibarıyla alınmıştır.