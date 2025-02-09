💲DOLAR NE KADAR OLDU?

9 ŞUBAT 2025 DÖVİZ VE ALTIN KURU | İç ve dış piyasayı etkileyen altın ve döviz kurundaki değişimler vatandaşlar tarafından merakla takip ediliyor. Dolar ve Euro'nun yanı sıra altın fiyatlarını da anlık olarak takip etmek isteyen vatandaşlar arama motorlarında 1 Dolar ne kadar? Euro, dolar, sterlin, gram, çeyrek, yarım altın kaç TL? sorularının cevabını araştırıyor. İşte 9 Şubat Pazar 2025 Döviz Kuru...
9 ŞUBAT 2025 GÜNCEL DÖVİZ KURU
◼ABD Doları: 35,93 (Alış) - 35,99 (Satış)
◼EURO: 37,12 (Alış) - 37,23 (Satış)
◼STERLİN: 44,60 (Alış) - 44,82 (Satış)
1 DOLAR = 35,99 TL
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👉9 Şubat Pazar 2025 canlı altın fiyatları...
GRAM ALTIN NE KADAR?
◼Gram altın alış: 3.307,74₺
◼Gram altın satış: 3.308,28₺
ÇEYREK ALTIN NE KADAR?
◼Çeyrek altın alış: 5.459,00₺
◼Çeyrek altın satış: 5.497,00₺
YARIM ALTIN NE KADAR?
◼Yarım altın alış: 10.917,00₺
◼Yarım altın satış: 10.994,00₺
TAM ALTIN NE KADAR?
◼Tam altın alış: 21.768,00₺
◼Tam altın satış: 21.898,00₺
CUMHURİYET ALTINI NE KADAR?
◼Cumhuriyet altını alış: 22.236,00₺
◼Cumhuriyet altını satış: 22.572,00₺
ATA ALTIN NE KADAR?
◼Ata altın alış: 22.354,00₺
◼Ata altın satış: 22.469,00₺
NOT: Altın fiyatlarındaki son bilgiler 9 Şubat Pazar günü saat 07.24 itibarıyla alınmıştır.