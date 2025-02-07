Dolar, Euro, Sterlin'in Türk Lirası karşısındaki değeri ile gram, çeyrek ve yarım altın fiyatlarını öğrenmek isteyen vatandaşlar arama motorlarında 7 Şubat Cuma 2025 döviz kurları ne kadar? Dolar - Euro - Sterlin kaç TL? sorularının cevabını araştırıyor. İşte canlı altın fiyatları ve döviz kuru detayları haberimizde...

7 ŞUBAT 2025 DÖVİZ VE ALTIN KURU | İç ve dış piyasayı etkileyen altın ve döviz kurundaki değişimler vatandaşlar tarafından merakla takip ediliyor. Dolar ve Euro'nun yanı sıra altın fiyatlarını da anlık olarak takip etmek isteyen vatandaşlar arama motorlarında 1 Dolar ne kadar? Euro, dolar, sterlin, gram, çeyrek, yarım altın kaç TL? sorularının cevabını araştırıyor. İşte 7 Şubat Cuma 2025 Döviz Kuru...

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7 ŞUBAT 2025 GÜNCEL DÖVİZ KURU

◼ABD Doları: 35,89 (Alış) - 35,99 (Satış)

◼EURO: 37,37 (Alış) - 37,42 (Satış)

◼STERLİN: 44,60 (Alış) - 44,83 (Satış)

1 DOLAR = 35,89 TL

👉7 Şubat Cuma 2025 canlı altın fiyatları...

GRAM ALTIN NE KADAR?

◼Gram altın alış: 3.318,07₺

◼Gram altın satış: 3.318,37₺

ÇEYREK ALTIN NE KADAR?

◼Çeyrek altın alış: 5.464,00₺

◼Çeyrek altın satış: 5.512,00₺

YARIM ALTIN NE KADAR?

◼Yarım altın alış: 10.929,00₺

◼Yarım altın satış: 11.024,00₺

TAM ALTIN NE KADAR?

◼Tam altın alış: 21.791,00₺

◼Tam altın satış: 21.957,00₺

CUMHURİYET ALTINI NE KADAR?

◼Cumhuriyet altını alış: 22.089,00₺

◼Cumhuriyet altını satış: 22.423,00₺

ATA ALTIN NE KADAR?

◼Ata altın alış: 22.377,00₺

◼Ata altın satış: 22.530,00₺

NOT: Altın fiyatlarındaki son bilgiler 7 Şubat Cuma günü saat 06.21 itibarıyla alınmıştır.