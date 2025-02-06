6 ŞUBAT 2025 DÖVİZ VE ALTIN KURU | İç ve dış piyasayı etkileyen altın ve döviz kurundaki değişimler vatandaşlar tarafından merakla takip ediliyor. Dolar ve Euro'nun yanı sıra altın fiyatlarını da anlık olarak takip etmek isteyen vatandaşlar arama motorlarında 1 Dolar ne kadar? Euro, dolar, sterlin, gram, çeyrek, yarım altın kaç TL? sorularının cevabını araştırıyor. İşte 6 Şubat Perşembe 2025 Döviz Kuru...
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6 ŞUBAT 2025 GÜNCEL DÖVİZ KURU
◼ABD Doları: 35,90 (Alış) - 35,92 (Satış)
◼EURO: 37,38 (Alış) - 37,47 (Satış)
◼STERLİN: 44,83 (Alış) - 45,05 (Satış)
1 DOLAR = 35,92 TL
👉6 Şubat Perşembe 2025 canlı altın fiyatları...
GRAM ALTIN NE KADAR?
◼Gram altın alış: 3.313,85₺
◼Gram altın satış: 3.314,33₺
ÇEYREK ALTIN NE KADAR?
◼Çeyrek altın alış: 5.415,00₺
◼Çeyrek altın satış: 5.462,00₺
YARIM ALTIN NE KADAR?
◼Yarım altın alış: 10.831,00₺
◼Yarım altın satış: 10.924,00₺
TAM ALTIN NE KADAR?
◼Tam altın alış: 21.595,00₺
◼Tam altın satış: 21.759,00₺
CUMHURİYET ALTINI NE KADAR?
◼Cumhuriyet altını alış: 22.011,00₺
◼Cumhuriyet altını satış: 22.344,00₺
ATA ALTIN NE KADAR?
◼Ata altın alış: 22.177,00₺
◼Ata altın satış: 22.326,00₺
NOT: Altın fiyatlarındaki son bilgiler 6 Şubat Perşembe günü saat 06.20 itibarıyla alınmıştır.