Dolar, Euro, Sterlin'in Türk Lirası karşısındaki değeri ile gram, çeyrek ve yarım altın fiyatlarını öğrenmek isteyen vatandaşlar arama motorlarında 5 Şubat Çarşamba 2025 döviz kurları ne kadar? Dolar - Euro - Sterlin kaç TL? sorularının cevabını araştırıyor. İşte canlı altın fiyatları ve döviz kuru detayları haberimizde...

5 ŞUBAT 2025 DÖVİZ VE ALTIN KURU | İç ve dış piyasayı etkileyen altın ve döviz kurundaki değişimler vatandaşlar tarafından merakla takip ediliyor. Dolar ve Euro'nun yanı sıra altın fiyatlarını da anlık olarak takip etmek isteyen vatandaşlar arama motorlarında 1 Dolar ne kadar? Euro, dolar, sterlin, gram, çeyrek, yarım altın kaç TL? sorularının cevabını araştırıyor. İşte 5 Şubat Çarşamba 2025 Döviz Kuru...

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5 ŞUBAT 2025 GÜNCEL DÖVİZ KURU

◼ABD Doları: 35,95 (Alış) - 35,98 (Satış)

◼EURO: 37,32 (Alış) - 37,41 (Satış)

◼STERLİN: 44,82 (Alış) - 45,05 (Satış)

1 DOLAR = 35,98 TL

👉5 Şubat Çarşamba 2025 canlı altın fiyatları...

GRAM ALTIN NE KADAR?

◼Gram altın alış: 3.294,57₺

◼Gram altın satış: 3.295,18₺

ÇEYREK ALTIN NE KADAR?

◼Çeyrek altın alış: 5.365,00₺

◼Çeyrek altın satış: 5.413,00₺

YARIM ALTIN NE KADAR?

◼Yarım altın alış: 10.730,00₺

◼Yarım altın satış: 10.827,00₺

TAM ALTIN NE KADAR?

◼Tam altın alış: 21.393,00₺

◼Tam altın satış: 21.564,00₺

CUMHURİYET ALTINI NE KADAR?

◼Cumhuriyet altını alış: 22.049,00₺

◼Cumhuriyet altını satış: 22.059,00₺

ATA ALTIN NE KADAR?

◼Ata altın alış: 21.969,00₺

◼Ata altın satış: 22.127,00₺

NOT: Altın fiyatlarındaki son bilgiler 5 Şubat Çarşamba günü saat 06.09 itibarıyla alınmıştır.