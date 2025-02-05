5 ŞUBAT 2025 DÖVİZ VE ALTIN KURU | İç ve dış piyasayı etkileyen altın ve döviz kurundaki değişimler vatandaşlar tarafından merakla takip ediliyor. Dolar ve Euro'nun yanı sıra altın fiyatlarını da anlık olarak takip etmek isteyen vatandaşlar arama motorlarında 1 Dolar ne kadar? Euro, dolar, sterlin, gram, çeyrek, yarım altın kaç TL? sorularının cevabını araştırıyor. İşte 5 Şubat Çarşamba 2025 Döviz Kuru...
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5 ŞUBAT 2025 GÜNCEL DÖVİZ KURU
◼ABD Doları: 35,95 (Alış) - 35,98 (Satış)
◼EURO: 37,32 (Alış) - 37,41 (Satış)
◼STERLİN: 44,82 (Alış) - 45,05 (Satış)
1 DOLAR = 35,98 TL
👉5 Şubat Çarşamba 2025 canlı altın fiyatları...
GRAM ALTIN NE KADAR?
◼Gram altın alış: 3.294,57₺
◼Gram altın satış: 3.295,18₺
ÇEYREK ALTIN NE KADAR?
◼Çeyrek altın alış: 5.365,00₺
◼Çeyrek altın satış: 5.413,00₺
YARIM ALTIN NE KADAR?
◼Yarım altın alış: 10.730,00₺
◼Yarım altın satış: 10.827,00₺
TAM ALTIN NE KADAR?
◼Tam altın alış: 21.393,00₺
◼Tam altın satış: 21.564,00₺
CUMHURİYET ALTINI NE KADAR?
◼Cumhuriyet altını alış: 22.049,00₺
◼Cumhuriyet altını satış: 22.059,00₺
ATA ALTIN NE KADAR?
◼Ata altın alış: 21.969,00₺
◼Ata altın satış: 22.127,00₺
NOT: Altın fiyatlarındaki son bilgiler 5 Şubat Çarşamba günü saat 06.09 itibarıyla alınmıştır.