28 OCAK 2025 DÖVİZ VE ALTIN KURU | İç ve dış piyasayı etkileyen altın ve döviz kurundaki değişimler vatandaşlar tarafından merakla takip ediliyor. Dolar ve Euro'nun yanı sıra altın fiyatlarını da anlık olarak takip etmek isteyen vatandaşlar arama motorlarında 1 Dolar ne kadar? Euro, dolar, sterlin, gram, çeyrek, yarım altın kaç TL? sorularının cevabını araştırıyor. İşte 28 Ocak Salı 2025 Döviz Kuru...
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28 OCAK 2025 GÜNCEL DÖVİZ KURU
◼ABD Doları: 35,75 (Alış) - 35,76 (Satış)
◼EURO: 37,34 (Alış) - 37,35 (Satış)
◼STERLİN: 44,34 (Alış) - 44,56 (Satış)
1 DOLAR = 35,76 TL
👉28 Ocak Salı 2025 canlı altın fiyatları...
GRAM ALTIN NE KADAR?
◼Gram altın alış: 3.149,90₺
◼Gram altın satış: 3.150,31₺
ÇEYREK ALTIN NE KADAR?
◼Çeyrek altın alış: 5.132,00₺
◼Çeyrek altın satış: 5.182,00₺
YARIM ALTIN NE KADAR?
◼Yarım altın alış: 10.264,00₺
◼Yarım altın satış: 10.365,00₺
TAM ALTIN NE KADAR?
◼Tam altın alış: 20.465,00₺
◼Tam altın satış: 20.644,00₺
CUMHURİYET ALTINI NE KADAR?
◼Cumhuriyet altını alış: 21.012,00₺
◼Cumhuriyet altını satış: 21.330,00₺
ATA ALTIN NE KADAR?
◼Ata altın alış: 21.016,00₺
◼Ata altın satış: 21.182,00₺
NOT: Altın fiyatlarındaki son bilgiler 28 Ocak Salı günü saat 06.14 itibarıyla alınmıştır.