💲DOLAR NE KADAR OLDU? | Euro, dolar, sterlin, gram, çeyrek, yarım altın kaç TL? - 20 Ocak 2025 Döviz Kuru

20 OCAK 2025 DÖVİZ VE ALTIN KURU | İç ve dış piyasayı etkileyen altın ve döviz kurundaki değişimler vatandaşlar tarafından merakla takip ediliyor. Dolar ve Euro'nun yanı sıra altın fiyatlarını da anlık olarak takip etmek isteyen vatandaşlar arama motorlarında 1 Dolar ne kadar? Euro, dolar, sterlin, gram, çeyrek, yarım altın kaç TL? sorularının cevabını araştırıyor. İşte 20 Ocak Pazartesi 2025 Döviz Kuru...
20 OCAK 2025 GÜNCEL DÖVİZ KURU
◼ABD Doları: 35,56 (Alış) - 35,59 (Satış)
◼EURO: 36,63 (Alış) - 36,67 (Satış)
◼STERLİN: 43,14 (Alış) - 43,35 (Satış)
1 DOLAR = 35,59 TL
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👉20 Ocak Pazartesi 2025 canlı altın fiyatları...
GRAM ALTIN NE KADAR?
◼Gram altın alış: 3.084,47₺
◼Gram altın satış: 3.085,15₺
ÇEYREK ALTIN NE KADAR?
◼Çeyrek altın alış: 5.028,00₺
◼Çeyrek altın satış: 5.070,00₺
YARIM ALTIN NE KADAR?
◼Yarım altın alış: 10.056,00₺
◼Yarım altın satış: 10.056,00₺
TAM ALTIN NE KADAR?
◼Tam altın alış: 20.049,00₺
◼Tam altın satış: 20.195,00₺
CUMHURİYET ALTINI NE KADAR?
◼Cumhuriyet altını alış: 20.494,00₺
◼Cumhuriyet altını satış: 20.804,00₺
ATA ALTIN NE KADAR?
◼Ata altın alış: 20.589,00₺
◼Ata altın satış: 20.721,00₺
NOT: Altın fiyatlarındaki son bilgiler 20 Ocak Pazartesi günü saat 06.04 itibarıyla alınmıştır.