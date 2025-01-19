💲DOLAR NE KADAR OLDU?

19 OCAK 2025 DÖVİZ VE ALTIN KURU | İç ve dış piyasayı etkileyen altın ve döviz kurundaki değişimler vatandaşlar tarafından merakla takip ediliyor. Dolar ve Euro'nun yanı sıra altın fiyatlarını da anlık olarak takip etmek isteyen vatandaşlar arama motorlarında 1 Dolar ne kadar? Euro, dolar, sterlin, gram, çeyrek, yarım altın kaç TL? sorularının cevabını araştırıyor. İşte 19 Ocak Pazar 2025 Döviz Kuru...
19 OCAK 2025 GÜNCEL DÖVİZ KURU
◼ABD Doları: 35,41 (Alış) - 35,55 (Satış)
◼EURO: 36,39 (Alış) - 36,56 (Satış)
◼STERLİN: 43,06 (Alış) - 43,28 (Satış)
1 DOLAR = 35,55 TL
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👉19 Ocak Pazar 2025 canlı altın fiyatları...
GRAM ALTIN NE KADAR?
◼Gram altın alış: 3.081,24₺
◼Gram altın satış: 3.081,85₺
ÇEYREK ALTIN NE KADAR?
◼Çeyrek altın alış: 5.034,00₺
◼Çeyrek altın satış: 5.077,00₺
YARIM ALTIN NE KADAR?
◼Yarım altın alış: 10.068,00₺
◼Yarım altın satış: 10.154,00
TAM ALTIN NE KADAR?
◼Tam altın alış: 20.074,00₺
◼Tam altın satış: 20.225,00₺
CUMHURİYET ALTINI NE KADAR?
◼Cumhuriyet altını alış: 20.494,00₺
◼Cumhuriyet altını satış: 20.804,00₺
ATA ALTIN NE KADAR?
◼Ata altın alış: 20.614,00₺
◼Ata altın satış: 20.752,00₺
NOT: Altın fiyatlarındaki son bilgiler 19 Ocak Pazar günü saat 07.20 itibarıyla alınmıştır.