Dolar, Euro, Sterlin'in Türk Lirası karşısındaki değeri ile gram, çeyrek ve yarım altın fiyatlarını öğrenmek isteyen vatandaşlar arama motorlarında 14 Ocak Salı 2025 döviz kurları ne kadar? Dolar - Euro - Sterlin kaç TL? sorularının cevabını araştırıyor. İşte canlı altın fiyatları ve döviz kuru detayları haberimizde...

14 OCAK 2025 DÖVİZ VE ALTIN KURU | İç ve dış piyasayı etkileyen altın ve döviz kurundaki değişimler vatandaşlar tarafından merakla takip ediliyor. Dolar ve Euro'nun yanı sıra altın fiyatlarını da anlık olarak takip etmek isteyen vatandaşlar arama motorlarında 1 Dolar ne kadar? Euro, dolar, sterlin, gram, çeyrek, yarım altın kaç TL? sorularının cevabını araştırıyor. İşte 14 Ocak Salı 2025 Döviz Kuru...

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14 OCAK 2025 GÜNCEL DÖVİZ KURU

◼ABD Doları: 35,47 (Alış) - 35,50 (Satış)

◼EURO: 36,38 (Alış) - 36,42 (Satış)

◼STERLİN: 43,12 (Alış) - 43,34 (Satış)

1 DOLAR = 35,50 TL

👉14 Ocak Salı 2025 canlı altın fiyatları...

GRAM ALTIN NE KADAR?

◼Gram altın alış: 3.046,71₺

◼Gram altın satış: 3.047,33₺

ÇEYREK ALTIN NE KADAR?

◼Çeyrek altın alış: 4.973,00₺

◼Çeyrek altın satış: 5.015,00₺

YARIM ALTIN NE KADAR?

◼Yarım altın alış: 9.945,00₺

◼Yarım altın satış: 10.031,00₺

TAM ALTIN NE KADAR?

◼Tam altın alış: 19.829,00₺

◼Tam altın satış: 19.979,00₺

CUMHURİYET ALTINI NE KADAR?

◼Cumhuriyet altını alış: 20.250,00₺

◼Cumhuriyet altını satış: 20.556,00₺

ATA ALTIN NE KADAR?

◼Ata altın alış: 20.363,00₺

◼Ata altın satış: 20.500,00₺

NOT: Altın fiyatlarındaki son bilgiler 14 Ocak Salı günü saat 06.22 itibarıyla alınmıştır.