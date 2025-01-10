10 OCAK 2025 DÖVİZ VE ALTIN KURU | İç ve dış piyasayı etkileyen altın ve döviz kurundaki değişimler vatandaşlar tarafından merakla takip ediliyor. Dolar ve Euro'nun yanı sıra altın fiyatlarını da anlık olarak takip etmek isteyen vatandaşlar arama motorlarında 1 Dolar ne kadar? Euro, dolar, sterlin, gram, çeyrek, yarım altın kaç TL? sorularının cevabını araştırıyor. İşte 10 Ocak Cuma 2025 Döviz Kuru...
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10 OCAK 2025 GÜNCEL DÖVİZ KURU
◼ABD Doları: 35,36 (Alış) - 35,38 (Satış)
◼EURO: 36,45 (Alış) - 36,50 (Satış)
◼STERLİN: 43,33 (Alış) - 43,55 (Satış)
1 DOLAR = 35,38 TL
👉10 Ocak Cuma 2025 canlı altın fiyatları...
GRAM ALTIN NE KADAR?
◼Gram altın alış: 3.040,99₺
◼Gram altın satış: 3.041,34₺
ÇEYREK ALTIN NE KADAR?
◼Çeyrek altın alış: 4.977,00₺
◼Çeyrek altın satış: 5.023,00₺
YARIM ALTIN NE KADAR?
◼Yarım altın alış: 9.954,00₺
◼Yarım altın satış: 10.046,00₺
TAM ALTIN NE KADAR?
◼Tam altın alış: 19.847,00₺
◼Tam altın satış: 20.008,00₺
CUMHURİYET ALTINI NE KADAR?
◼Cumhuriyet altını alış: 20.261,00₺
◼Cumhuriyet altını satış: 20.567,00₺
ATA ALTIN NE KADAR?
◼Ata altın alış: 20.381,00₺
◼Ata altın satış: 20.530,00₺
NOT: Altın fiyatlarındaki son bilgiler 10 Ocak Cuma günü saat 06.14 itibarıyla alınmıştır.