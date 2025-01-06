6 OCAK 2025 DÖVİZ VE ALTIN KURU | İç ve dış piyasayı etkileyen altın ve döviz kurundaki değişimler vatandaşlar tarafından merakla takip ediliyor. Dolar ve Euro'nun yanı sıra altın fiyatlarını da anlık olarak takip etmek isteyen vatandaşlar arama motorlarında 1 Dolar ne kadar? Euro, dolar, sterlin, gram, çeyrek, yarım altın kaç TL? sorularının cevabını araştırıyor. İşte 6 Ocak Pazartesi 2025 Döviz Kuru...
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6 OCAK 2025 GÜNCEL DÖVİZ KURU
◼ABD Doları: 35,31 (Alış) - 35,37 (Satış)
◼EURO: 36,41 (Alış) - 36,56 (Satış)
◼STERLİN: 43,83 (Alış) - 44,05 (Satış)
1 DOLAR = 35,37 TL
👉6 Ocak Pazartesi 2025 canlı altın fiyatları...
GRAM ALTIN NE KADAR?
◼Gram altın alış: 3.003,54₺
◼Gram altın satış: 3.003,95₺
ÇEYREK ALTIN NE KADAR?
◼Çeyrek altın alış: 4.953,00₺
◼Çeyrek altın satış: 4.996,00₺
YARIM ALTIN NE KADAR?
◼Yarım altın alış: 9.905,00₺
◼Yarım altın satış: 9.985,00₺
TAM ALTIN NE KADAR?
◼Tam altın alış: 19.750,00₺
◼Tam altın satış: 19.894,00₺
CUMHURİYET ALTINI NE KADAR?
◼Cumhuriyet altını alış: 20.146,00₺
◼Cumhuriyet altını satış: 20.450,00₺
ATA ALTIN NE KADAR?
◼Ata altın alış: 20.282,00₺
◼Ata altın satış: 20.413,00₺
NOT: Altın fiyatlarındaki son bilgiler 6 Ocak Pazartesi günü saat 06.09 itibarıyla alınmıştır.