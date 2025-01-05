5 OCAK 2025 DÖVİZ VE ALTIN KURU | İç ve dış piyasayı etkileyen altın ve döviz kurundaki değişimler vatandaşlar tarafından merakla takip ediliyor. Dolar ve Euro'nun yanı sıra altın fiyatlarını da anlık olarak takip etmek isteyen vatandaşlar arama motorlarında 1 Dolar ne kadar? Euro, dolar, sterlin, gram, çeyrek, yarım altın kaç TL? sorularının cevabını araştırıyor. İşte 5 Ocak Pazar 2025 Döviz Kuru...
💰CANLI - Güncel altın fiyatları için tıklayın! (Gram altın, çeyrek altın ne kadar?)
(Dolar-Euro-Sterlin Kaç TL?) CANLI DÖVİZ HAREKETLERİ İÇİN TIKLAYIN...
5 OCAK 2025 GÜNCEL DÖVİZ KURU
◼ABD Doları: 35,35 (Alış) - 35,39 (Satış)
◼EURO: 36,46 (Alış) - 36,51 (Satış)
◼STERLİN: 43,79 (Alış) - 44,01 (Satış)
1 DOLAR = 35,39 TL
👉5 Ocak Pazar 2025 canlı altın fiyatları...
GRAM ALTIN NE KADAR?
◼Gram altın alış: 3.000,38₺
◼Gram altın satış: 3.000,80₺
ÇEYREK ALTIN NE KADAR?
◼Çeyrek altın alış: 4.945,00₺
◼Çeyrek altın satış: 4.988,00₺
YARIM ALTIN NE KADAR?
◼Yarım altın alış: 9.889,00₺
◼Yarım altın satış: 9.970,00₺
TAM ALTIN NE KADAR?
◼Tam altın alış: 19.718,00₺
◼Tam altın satış: 19.864,00₺
CUMHURİYET ALTINI NE KADAR?
◼Cumhuriyet altını alış: 20.146,00₺
◼Cumhuriyet altını satış: 20.450,00₺
ATA ALTIN NE KADAR?
◼Ata altın alış: 20.248,00₺
◼Ata altın satış: 20.382,00₺
NOT: Altın fiyatlarındaki son bilgiler 5 Ocak Pazar günü saat 06.06 itibarıyla alınmıştır.