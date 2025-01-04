Euro, dolar, sterlin, gram, çeyrek, yarım altın kaç TL?
Omuz için tam 7 hareket👊
Euro, dolar, sterlin, gram, çeyrek, yarım altın kaç TL?
Omuz için tam 7 hareket👊
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