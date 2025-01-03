3 OCAK 2025 DÖVİZ VE ALTIN KURU | İç ve dış piyasayı etkileyen altın ve döviz kurundaki değişimler vatandaşlar tarafından merakla takip ediliyor. Dolar ve Euro'nun yanı sıra altın fiyatlarını da anlık olarak takip etmek isteyen vatandaşlar arama motorlarında 1 Dolar ne kadar? Euro, dolar, sterlin, gram, çeyrek, yarım altın kaç TL? sorularının cevabını araştırıyor. İşte 3 Ocak Cuma 2025 Döviz Kuru...
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3 OCAK 2025 GÜNCEL DÖVİZ KURU
◼ABD Doları: 35,38 (Alış) - 35,41 (Satış)
◼EURO: 36,35 (Alış) - 36,42 (Satış)
◼STERLİN: 44,61 (Alış) - 44,83 (Satış)
1 DOLAR = 35,41 TL
👉3 Ocak Cuma 2025 canlı altın fiyatları...
GRAM ALTIN NE KADAR?
◼Gram altın alış: 3.027,36₺
◼Gram altın satış: 3.027,77₺
ÇEYREK ALTIN NE KADAR?
◼Çeyrek altın alış: 4.911,00₺
◼Çeyrek altın satış: 5.027,00₺
YARIM ALTIN NE KADAR?
◼Yarım altın alış: 9.853,00₺
◼Yarım altın satış: 10.054,00₺
TAM ALTIN NE KADAR?
◼Tam altın alış: 19.644,00₺
◼Tam altın satış: 20.031,00₺
CUMHURİYET ALTINI NE KADAR?
◼Cumhuriyet altını alış: 20.144,00₺
◼Cumhuriyet altını satış: 20.448,00₺
ATA ALTIN NE KADAR?
◼Ata altın alış: 20.361,00₺
◼Ata altın satış: 20.554,00₺
NOT: Altın fiyatlarındaki son bilgiler 3 Ocak Cuma günü saat 06.09 itibarıyla alınmıştır.